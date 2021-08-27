В Україні хочуть на законодавчому рівні боротися з фінансовими пірамідами: зареєстровано законопроект

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"Прийняття законопроекту дозволить впровадити дієві механізми запобігання маніпулюванням, інсайдерській торгівлі, незаконному використанню інсайдерської інформації та іншим зловживанням на ринках капіталу. Окрім цього, законопроект передбачає посилення незалежності та інституційної спроможності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як національного регулятора ринків капіталу та організованих товарних ринків", – зазначив співавтор документа, голова комітету податкової, митної та фінансової політики Верховної Ради України Данило Гетманцев.

Нагадаємо

Цього року в Україні СБУ викрила фінансову піраміду B2B Jewelry, організаторів якої підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.