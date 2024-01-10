Банковская система Украины имеет достаточный запас капитала и прочности - Нацбанк

Оценка устойчивости банковской системы Украины подтвердила способность банков генерировать прибыль, наращивать капитал и кредитование. Об этом Национальный банк Украины сообщил в своем Отчете о финансовой стабильности, пишет УНН.

Детали

Банковская система Украины имеет достаточный запас капитала и прочности, и оценка устойчивости банковской системы и дополнительные симуляции по неблагоприятным предположениям подтвердили способность банков в дальнейшем генерировать прибыль, наращивать капитал и кредитование - говорится в сообщении.

НБУ заявил о достаточной капитализации и о готовности сектора к восстановлению и внедрению новых требований.

По данным Нацбанка, ключевыми новациями, которые уже действуют с начала 2024 года, является вычет из капитала полного объема непрофильных активов вместо 75% по предыдущим требованиям. А также учет в рисквзвешенных активах 100% расчетного размера операционного риска вместо 50%.

В дальнейшем банки обновят данные о расчетном размере операционного риска, а на основании актуальных показателей финансовой отчетности и после тестовых расчетов будут учитывать в нормативах достаточности капитала расчетный размер рыночного риска. С августа будут обновлены также требования к структуре капитала и введены новые нормативы его достаточности.

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Расчетное влияние всех запланированных требований на капитал банков с учетом структуры их балансов составляет около 25 млрд грн. Банки способны выполнить эти требования даже с учетом повышения ставки налога на прибыль.

Ожидается, что новые требования будут способствовать дальнейшему укреплению сектора и приблизят его к европейским стандартам.

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