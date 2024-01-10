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Банківська система України має достатній запас капіталу і міцності – Нацбанк

Банківська система України має достатній запас капіталу і міцності – Нацбанк

Київ • УНН

 • 106966 перегляди

Банківська система України демонструє стабільність, готова до відновлення з достатнім капіталом для підтримки прибутковості та кредитування, повідомляється у звіті Національного банку.

Оцінка стійкості банківської системи України підтвердила спроможність банків генерувати прибуток, нарощувати капітал і кредитування. Про це Національний банк України повідомив у своєму Звіті про фінансову стабільність, пише УНН.

Деталі

Банківська система України має достатній запас капіталу та міцності, і оцінка стійкості банківської системи та додаткові симуляції за несприятливими припущеннями підтвердили спроможність банків надалі генерувати прибуток, нарощувати капітал та кредитування

- йдеться у повідомленні.

НБУ заявив про достатню капіталізацію і про готовність сектору до відновлення і впровадження нових вимог. 

За даним Нацбанку, ключовими новаціями, які вже діють з початку 2024 року, є вирахування з капіталу повного обсягу непрофільних активів замість 75% за попередніми вимогами. А також урахування в ризикозважених активах 100% розрахункового розміру операційного ризику замість 50%.

Надалі банки оновлять дані про розрахунковий розмір операційного ризику, а на підставі актуальних показників фінансової звітності й після тестових розрахунків враховуватимуть у нормативах достатності капіталу розрахунковий розмір ринкового ризику. Із серпня будуть оновлені також вимоги до структури капіталу й впроваджено нові нормативи його достатності.

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Розрахунковий вплив усіх запланованих вимог на капітал банків з урахуванням структури їх балансів становить близько 25 млрд грн. Банки здатні виконати ці вимоги навіть з урахуванням підвищення ставки податку на прибуток.

Очікується, що нові вимоги сприятимуть подальшому зміцненню сектору та наблизять його до європейських стандартів.

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Анастасія Рябоконь

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