Банківська система України має достатній запас капіталу і міцності – Нацбанк
Київ • УНН
Банківська система України демонструє стабільність, готова до відновлення з достатнім капіталом для підтримки прибутковості та кредитування, повідомляється у звіті Національного банку.
Оцінка стійкості банківської системи України підтвердила спроможність банків генерувати прибуток, нарощувати капітал і кредитування. Про це Національний банк України повідомив у своєму Звіті про фінансову стабільність, пише УНН.
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Банківська система України має достатній запас капіталу та міцності, і оцінка стійкості банківської системи та додаткові симуляції за несприятливими припущеннями підтвердили спроможність банків надалі генерувати прибуток, нарощувати капітал та кредитування
НБУ заявив про достатню капіталізацію і про готовність сектору до відновлення і впровадження нових вимог.
За даним Нацбанку, ключовими новаціями, які вже діють з початку 2024 року, є вирахування з капіталу повного обсягу непрофільних активів замість 75% за попередніми вимогами. А також урахування в ризикозважених активах 100% розрахункового розміру операційного ризику замість 50%.
Надалі банки оновлять дані про розрахунковий розмір операційного ризику, а на підставі актуальних показників фінансової звітності й після тестових розрахунків враховуватимуть у нормативах достатності капіталу розрахунковий розмір ринкового ризику. Із серпня будуть оновлені також вимоги до структури капіталу й впроваджено нові нормативи його достатності.
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Розрахунковий вплив усіх запланованих вимог на капітал банків з урахуванням структури їх балансів становить близько 25 млрд грн. Банки здатні виконати ці вимоги навіть з урахуванням підвищення ставки податку на прибуток.
Очікується, що нові вимоги сприятимуть подальшому зміцненню сектору та наблизять його до європейських стандартів.
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