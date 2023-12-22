Оценку устойчивости прошло 20 украинских банков - Нацбанк
Киев • УНН
Национальный банк Украины подтвердил, что 20 банков, которые владеют более 90% активов сектора, имеют достаточный капитал, несмотря на риски. Пяти банкам было рекомендовано повысить уровень капитала.
Нынешняя оценка устойчивости показала достаточный запас капитала и большой запас прочности системы в целом. Ее прошли 20 банков, которые совокупно имеют более 90% чистых активов сектора. Об этом сообщила первый заместитель председателя Национального банка (НБУ) Екатерина Рожкова во время презентация отчета о финансовой стабильности, передает корреспондент УНН.
Оценка устойчивости, которую мы почти завершили также подтвердила, что уровень капитализации более чем достаточный и банки достаточно устойчивы к тем вызовам и возможным рискам в которых мы сейчас живем, и видим, что они еще сохранятся в будущем
По ее словам, стресс-тестирование осуществляли только по базовому макроэкономическому сценарию.
Вместе с тем даже этот базовый сценарий предполагал реализацию определенных рисков, прежде всего - это сокращение процентной маржи и кредитные потери. Оценку устойчивости прошло 20 банков и только пять из них согласно нашим расчетам и оценкам будут иметь определенную необходимость по повышению уровня капитала. Поэтому для этих банков были установлены повышенные требования. Два из этих пяти банков на сегодня по сути эти требования уже выполнили, остальным банкам нужно будет составить планы капитализации, с которыми они будут работать в течение следующих лет
Также она сообщила, что следующее стресс-тестирование банковского сектора НБУ планирует провести в 2025 году.
В отчете отмечается, что нынешняя оценка устойчивости завершается в декабре, ее результаты будут актуальными в 2024 году. Банки, для которых установлены повышенные нормативы достаточности капитала, будут готовить программы капитализации или реструктуризации уже в начале 2024 года и будут выполнять их поэтапно в течение двух лет.
Дополнение
В декабрьском отчете НБУ о финансовой стабильности указано, что банки активизировали кредитование бизнеса и населения.
Оценку устойчивости прошло 20 украинских банков - Нацбанк
Национальный банк Украины подтвердил, что 20 банков, которые владеют более 90% активов сектора, имеют достаточный капитал, несмотря на риски. Пяти банкам было рекомендовано повысить уровень капитала.
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