ВР ухвалила закон про реформу ринку капіталів
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроект про реформування ринку капіталу та Комісії з цінних паперів України.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №5865 щодо реформи ринку капіталів та Комісії з цінних паперів, повідомили у депутатському корпусі у четвер, пише УНН.
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"Перший пішов - законопроект про Комісію цінних паперів та реформу ринку капіталів №5865 прийнято в цілому. "За" - 279. Під час розгляду злетіли дві правки з 2000+: про збільшення зарплат (№518) та про конфлікт інтересів (№361) не набрали голосів і були відхилені", - повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.
Як зазначив нардеп Олексій Гончаренко, документ проголосований у першому читанні був ще в 2021 році. "Отже, робота тривала два роки. Ухвалення цього законопроєкту є важливою умовою Світового банку. Тож, це виконання наших євроінтеграційних зобов'язань", - зазначив Гончаренко у Telegram.
"Перший з трьох законів в World Bank прийнято. Залишилось два", - додав Железняк.
Банківська система України має достатній запас капіталу і міцності – Нацбанк10.01.24, 18:02 • 106968 переглядiв