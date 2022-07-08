В украинском строительстве появятся ВІМ-технологии: ВР поддержала законопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о внедрении в Украине строительного информационного моделирования (ВІМ-технологий). Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк, пишет УНН.
Цитата
"Рада поддержала в первом чтении законопроект №6383 о внедрении в украинском строительстве ВІМ-технологий", - написала Шуляк.
Детали
ВІМ-технологии (Building Information Model) – это информационное моделирование строительного объекта. Благодаря этому в Украине смогут:
• моментально получать доступ к любой информации об объекте;
• качественно контролировать работы на всех этапах;
• избежать коллизий в проектах;
• существенно сократить стоимость строительства;
• рационально использовать ресурсы.
Дополнение
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7398 по обеспечению требований гражданской защиты во время планирования и застройки территорий. В частности, все подходящие для укрытия объекты обяжут при необходимости готовить к приему населения в 12-часовой срок.
Напомним
План восстановления Украины в результате российской агрессии уже сейчас оценивается в 750 млрд долларов.
Шуляк ранее заявляла, что конфискованные российские активы должны быть направлены на восстановление экономики и инфраструктуры Украины.