В українському будівництві з'являться ВІМ-технології: ВР підтримала законопроект

Цитата

"Рада підтримала в першому читанні законопроект №6383 про запровадження в українському будівництві ВІМ-технологій", - написала Шуляк.

Деталі

ВІМ-технології (Building Information Model) – це інформаційне моделювання будівельного об’єкту. Завдяки цьому в Україні зможуть:

• моментально отримувати доступ до будь-якої інформації про об’єкт;

• якісно контролювати роботи на всіх етапах;

• уникнути колізій у проектах;

• істотно скоротити вартість будівництва;

• раціонально використовувати ресурси.

Доповнення

У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 7398 щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій. Зокрема, всі придатні для укриття об'єкти зобов'яжуть за потреби готувати до прийому населення у 12-годинний термін.

Нагадаємо

План відновлення України внаслідок російської агресії вже зараз оцінюється у 750 млрд доларів.

Шуляк раніше заявляла, що конфісковані російські активи мають бути направлені на відновлення економіки та інфраструктури України.