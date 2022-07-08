В українському будівництві з'являться ВІМ-технології: ВР підтримала законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект про запровадження в Україні будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій). Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк, пише УНН.
Цитата
"Рада підтримала в першому читанні законопроект №6383 про запровадження в українському будівництві ВІМ-технологій", - написала Шуляк.
Деталі
ВІМ-технології (Building Information Model) – це інформаційне моделювання будівельного об’єкту. Завдяки цьому в Україні зможуть:
• моментально отримувати доступ до будь-якої інформації про об’єкт;
• якісно контролювати роботи на всіх етапах;
• уникнути колізій у проектах;
• істотно скоротити вартість будівництва;
• раціонально використовувати ресурси.
Доповнення
У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 7398 щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій. Зокрема, всі придатні для укриття об'єкти зобов'яжуть за потреби готувати до прийому населення у 12-годинний термін.
Нагадаємо
План відновлення України внаслідок російської агресії вже зараз оцінюється у 750 млрд доларів.
Шуляк раніше заявляла, що конфісковані російські активи мають бути направлені на відновлення економіки та інфраструктури України.