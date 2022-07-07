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Шуляк розповіла, куди мають бути направлені конфісковані російські активи

Шуляк розповіла, куди мають бути направлені конфісковані російські активи

Київ • УНН

 • 145842 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Конфісковані російські активи мають бути направлені на відновлення економіки та інфраструктури України. Про це у своєму телеграм-каналі заявила голова партії “Слуга народу" Олена Шуляк, передає УНН.

Вона наголосила, що під час Конференції з відновлення України в Лугано (Швейцарія) українська влада виступила з пропозицією укласти міжнародний договір, який створить спеціальний механізм для компенсації шкоди, завданої російською агресією.

Цитата

“Загалом у всьому світі вже заморожено російських активів на суму від 300 до 500 млрд дол. Відбудова України має відбуватися передусім коштами агресора, а для цього потрібно створити спеціальний компенсаційний механізм, який працюватиме відповідно до принципу верховенства права. Ми вже запропонували міжнародним партнерам створити такий механізм під час конференції в Лугано”, - повідомила Шуляк.

Вона додала - законодавство про передачу заморожених активів рф на відбудову України вже готує Європейська Комісія. Крім того, у Канаді схвалено закон, який дозволяє конфіскацію російських державних і приватних активів, власники яких пов’язані з порушенням міжнародного права та прав людини, на користь України.

Однак, за словами голови партії “Слуга народу”, не всі країни підтримують таку ініціативу – наприклад, президент Швейцарії вважає, що це створить негативний прецедент щодо права власності.

“Проте, це лише початок дискусії, і зрештою вдасться знайти потрібну формулу для створення компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих росією, за кошт країни-агресора”, - резюмувала Олена Шуляк.

Додамо

Раніше про те, що в Європейському Союзі розробляється законодавчий план, за яким буде відбуватися конфіскація російських активів, що потрапили під санкції, заявила Урсула фон дер Ляєн.

А очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що Сполучене Королівство хоче наслідувати приклад Канади і конфіскувати активи росіян, щоб віддати їх Україні.

Нагадаємо

Після початку війни в Україні, прокремлівські олігархи потрапили під санкції з боку ЄС та Великої Британії.

Обмеження наклали й на Дмитра Мазепіна та його сина Микиту, зокрема - в них заарештували італійську віллу.

Будинок розташований на півночі Сардинії – у місті Портіско провінції Сассарі. Він коштує 110 млн доларів. Фінансова поліція Італії виявила, що вілла належить іноземній компанії, якою Мазепіни разом володіють через їхнє ж "іноземне корпоративне підприємство".

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