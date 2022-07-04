Британія розглядає ідею конфіскувати активи росіян та передати їх Україні

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 7638 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 29839 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 57562 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 67750 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 68083 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 71046 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 80423 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 212020 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148433 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172237 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 147093 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 178527 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 68211 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 88106 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 88142 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 212001 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 488376 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 438723 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 645333 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 766524 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 20611 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 44175 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 88106 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 111209 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 145575 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Британія розглядає ідею конфіскувати активи росіян та передати їх Україні

Британія розглядає ідею конфіскувати активи росіян та передати їх Україні

Київ • УНН

 • 135500 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Велика Британія хоче наслідувати приклад Канади і конфіскувати активи росіян, щоб віддати їх Україні. Про це заявила очільниця МЗС Сполученого Королівства Ліз Трасс, пише УНН.

Деталі

Міністерка підтримує ідею, що заморожені російські активи можуть бути перерозподілені жертвам від вторгнення Росії в Україну.

Це відбувається в той момент, коли чиновниця виступить сьогодні на конференції з відновлення України в Лугано у Швейцарії.

Минулого тижня Трасс заявила депутатам Королівства, що вона підтримує ідею про те, що уряд може конфіскувати заморожені російські активи у країні та перерозподілити їх між жертвами російської війни в Україні.

Цитата

"Я підтримую цю концепцію. Ми дивимось на це дуже уважно. Канадці фактично щойно прийняли закон. Це питання, над яким ми працюємо спільно з Міністерством внутрішніх справ та Казначейством, але я, звичайно, згодна із концепцією. Нам просто потрібно правильно розібратися в деталях", - сказала очільниця МЗС.

Вона сказала, що ця ініціатива "швидше за все" потребуватиме прийняття рішення на рівні законодавства, а простого обов’язку.

Вилучені кошти могли бути передані як окремим особам у вигляді репарацій, так і державі. Наразі Великобританія може призупинити російські активи відповідно до Закону про економічні злочини на 56 днів і продовжити призупинення ще на 56 днів. У цей період власник активу жодним чином не може отримати вигоду від активу.

Нагадаємо

Сполучене Королівство прийматиме конференцію з відновлення України у 2023 році.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,929.80
Золото
$3,159.50
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.65
Ethereum
$1,862.57