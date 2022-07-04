Британія розглядає ідею конфіскувати активи росіян та передати їх Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Велика Британія хоче наслідувати приклад Канади і конфіскувати активи росіян, щоб віддати їх Україні. Про це заявила очільниця МЗС Сполученого Королівства Ліз Трасс, пише УНН.
Деталі
Міністерка підтримує ідею, що заморожені російські активи можуть бути перерозподілені жертвам від вторгнення Росії в Україну.
Це відбувається в той момент, коли чиновниця виступить сьогодні на конференції з відновлення України в Лугано у Швейцарії.
Минулого тижня Трасс заявила депутатам Королівства, що вона підтримує ідею про те, що уряд може конфіскувати заморожені російські активи у країні та перерозподілити їх між жертвами російської війни в Україні.
Цитата
"Я підтримую цю концепцію. Ми дивимось на це дуже уважно. Канадці фактично щойно прийняли закон. Це питання, над яким ми працюємо спільно з Міністерством внутрішніх справ та Казначейством, але я, звичайно, згодна із концепцією. Нам просто потрібно правильно розібратися в деталях", - сказала очільниця МЗС.
Вона сказала, що ця ініціатива "швидше за все" потребуватиме прийняття рішення на рівні законодавства, а простого обов’язку.
Вилучені кошти могли бути передані як окремим особам у вигляді репарацій, так і державі. Наразі Великобританія може призупинити російські активи відповідно до Закону про економічні злочини на 56 днів і продовжити призупинення ще на 56 днів. У цей період власник активу жодним чином не може отримати вигоду від активу.
Нагадаємо
Сполучене Королівство прийматиме конференцію з відновлення України у 2023 році.