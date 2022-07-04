Британія розглядає ідею конфіскувати активи росіян та передати їх Україні

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Міністерка підтримує ідею, що заморожені російські активи можуть бути перерозподілені жертвам від вторгнення Росії в Україну.

Це відбувається в той момент, коли чиновниця виступить сьогодні на конференції з відновлення України в Лугано у Швейцарії.

Минулого тижня Трасс заявила депутатам Королівства, що вона підтримує ідею про те, що уряд може конфіскувати заморожені російські активи у країні та перерозподілити їх між жертвами російської війни в Україні.

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"Я підтримую цю концепцію. Ми дивимось на це дуже уважно. Канадці фактично щойно прийняли закон. Це питання, над яким ми працюємо спільно з Міністерством внутрішніх справ та Казначейством, але я, звичайно, згодна із концепцією. Нам просто потрібно правильно розібратися в деталях", - сказала очільниця МЗС.

Вона сказала, що ця ініціатива "швидше за все" потребуватиме прийняття рішення на рівні законодавства, а простого обов’язку.

Вилучені кошти могли бути передані як окремим особам у вигляді репарацій, так і державі. Наразі Великобританія може призупинити російські активи відповідно до Закону про економічні злочини на 56 днів і продовжити призупинення ще на 56 днів. У цей період власник активу жодним чином не може отримати вигоду від активу.

Нагадаємо

Сполучене Королівство прийматиме конференцію з відновлення України у 2023 році.