Сполучене Королівство прийматиме конференцію з відновлення України у 2023 році
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Наступного року Сполучене Королівство прийматиме конференцію, спрямовану на допомогу Україні у відновленні шкоди, завданої вторгненням Росії. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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На конференції з відновлення України, яка розпочнеться сьогодні у Лугано, буде обговорюватися відбудова України, об’єднавши українську делегацію з представниками інших країн, міжнародних організацій та громадянського суспільства.
У Королівстві заявили, що співпрацюють з Україною та іншими країнами, щоб прийняти конференцію наступного року у себе, і що вона буде входити до наглядової ради, щоб допомогти координувати дії України та її союзників щодо заходів відновлення. У Лондоні буде відкрито офіс.
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«Ми очолили підтримку України під час війни та будемо продовжувати лідирувати в підтримці плану реконструкції та розвитку українського уряду», — заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс.
У Міністерстві закордонних справ заявили, що Президент України Володимир Зеленський попросив Сполучене Королівство підтримати відновлення Києва та прилеглого регіону. Британія пообіцяла використовувати свій досвід у фінансовому секторі, щоб допомогти залучити інвестиції в Україну.
Лондон вже погодився надати гарантії на суму 1,5 млрд доларів для багатосторонніх позик і понад 120 млн доларів двосторонньої підтримки.
Нагадаємо
Україна представить у Лугано національний погляд на відбудову країни.