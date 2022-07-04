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Сполучене Королівство прийматиме конференцію з відновлення України у 2023 році

Сполучене Королівство прийматиме конференцію з відновлення України у 2023 році

Київ • УНН

 • 129122 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Наступного року Сполучене Королівство прийматиме конференцію, спрямовану на допомогу Україні у відновленні шкоди, завданої вторгненням Росії. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

На конференції з відновлення України, яка розпочнеться сьогодні у Лугано, буде обговорюватися відбудова України, об’єднавши українську делегацію з представниками інших країн, міжнародних організацій та громадянського суспільства.

У Королівстві заявили, що співпрацюють з Україною та іншими країнами, щоб прийняти конференцію наступного року у себе, і що вона буде входити до наглядової ради, щоб допомогти координувати дії України та її союзників щодо заходів відновлення. У Лондоні буде відкрито офіс.

Цитата

«Ми очолили підтримку України під час війни та будемо продовжувати лідирувати в підтримці плану реконструкції та розвитку українського уряду», — заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Президент України Володимир Зеленський попросив Сполучене Королівство підтримати відновлення Києва та прилеглого регіону. Британія пообіцяла використовувати свій досвід у фінансовому секторі, щоб допомогти залучити інвестиції в Україну.

Лондон вже погодився надати гарантії на суму 1,5 млрд доларів для багатосторонніх позик і понад 120 млн доларів двосторонньої підтримки.

Нагадаємо

Україна представить у Лугано національний погляд на відбудову країни.

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