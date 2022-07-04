Великобритания рассматривает идею конфисковать активы россиян и передать их Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Великобритания хочет последовать примеру Канады и конфисковать активы россиян в стране, чтобы отдать их Украине. Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, пишет УНН.
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Министр поддерживает идею, что замороженные российские активы могут быть перераспределены жертвам от вторжения России в Украину.
Это произойдет, когда чиновница выступит сегодня на конференции по восстановлению Украины в Лугано в Швейцарии.
На прошлой неделе Трасс заявила депутатам Королевства, что она поддерживает идею о том, что правительство может конфисковать замороженные российские активы в стране и перераспределить их между жертвами российской войны в Украине.
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"Я поддерживаю эту концепцию. Мы смотрим на это очень внимательно. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Казначейством, но я, конечно, согласна с концепцией. Нам просто нужно правильно разобраться в деталях", — сказала глава МИД.
Она сказала, что эта инициатива "скорее всего" потребует принятия решения на уровне законодательства, а простой обязанности’.
Изъятые средства могли быть переданы как отдельным лицам в виде репараций, так и государству. Великобритания может приостановить российские активы в соответствии с Законом об экономических преступлениях на 56 дней и продлить приостановку еще на 56 дней. В этот период владелец актива не может никоим образом извлечь выгоду от актива.
Напомним
Соединенное Королевство будет принимать конференцию по восстановлению Украины в 2023 году.