У ЄС пропонують конфісковувати активи росіян на користь України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У Європейському Союзі розробляється законодавчий план, за яким буде відбуватися конфіскація російських активів, що потрапили під санкції. В подальшому їх планують використовувати для відбудови України. Про це на вчорашньому брифінгу у Страсбурзі заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Політолог розповів, хто має платити за оборону від російської агресії
Цитата
"Розгляд цього питання (конфіскації активів росії, - ред.) пов’язаний зі справедливістю. Ми працюємо над юридичною основою, щоб уможливити використання активів росії та частково олігархів для відбудови України", - наголосила вона.
Урсула фон дер Ляєн додала, що конференція в Лугано, яка нещодавно відбулася, була успішною, а все через те, що там були озвучені різні підходи щодо післявоєнної відбудови України.
Розробку юридичної основи також підтвердила й президентка Європейського парламенту Роберта Метсола.
А нещодавно очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Сполучене Королівство хоче наслідувати приклад Канади і конфіскувати активи росіян, щоб віддати їх Україні.
Додамо
На початку березня низка російських олігархів, наближених до президента рф путіна, потрапили під санкції з боку ЄС, а пізніше - Великої Британії. Серед них опинився й бізнесмен Дмитро Мазепін та його син-гонщик Микита, італійську віллу якого нещодавно заарештували.
Будинок розташований на півночі Сардинії – у місті Портіско провінції Сассарі. Він коштує 110 млн доларів. Фінансова поліція Італії виявила, що вілла належить іноземній компанії, якою Мазепіни разом володіють через їхнє ж "іноземне корпоративне підприємство".
Батько Микити - Дмитро Мазепін - прокремлівський бізнесмен, який раніше був гендиректором концерну “Уралхім”, однак після введення персональних санкцій, він продав 52% акцій компанії, покинув крісло гендиректора та передав керування “Уралхімом” своїм поплічникам - Дмитру Коняєву та Дмитру Татьяніну.
За повідомленнями іноземних ЗМІ, подібним чином вчинив не лише Мазепін, а й інші російські бізнесмени, в тому числі Олексій Мордашов.