У ЄС пропонують конфісковувати активи росіян на користь України

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 31287 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 77061 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 117833 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 169349 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 167047 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 168371 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 146350 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114992 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108264 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 305868 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.8 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 90030 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 177929 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 76637 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 64863 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 35525 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 177927 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 305864 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 567593 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 511709 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 712565 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 33621 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 90030 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119160 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142199 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155765 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

У ЄС пропонують конфісковувати активи росіян на користь України

У ЄС пропонують конфісковувати активи росіян на користь України

Київ • УНН

 • 127977 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. У Європейському Союзі розробляється законодавчий план, за яким буде відбуватися конфіскація російських активів, що потрапили під санкції. В подальшому їх планують використовувати для відбудови України. Про це на вчорашньому брифінгу у Страсбурзі заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Політолог розповів, хто має платити за оборону від російської агресії

Цитата

"Розгляд цього питання (конфіскації активів росії, - ред.) пов’язаний зі справедливістю. Ми працюємо над юридичною основою, щоб уможливити використання активів росії та частково олігархів для відбудови України", - наголосила вона.

Урсула фон дер Ляєн додала, що конференція в Лугано, яка нещодавно відбулася, була успішною, а все через те, що там були озвучені різні підходи щодо післявоєнної відбудови України.

Розробку юридичної основи також підтвердила й президентка Європейського парламенту Роберта Метсола.

А нещодавно очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Сполучене Королівство хоче наслідувати приклад Канади і конфіскувати активи росіян, щоб віддати їх Україні.

Додамо

На початку березня низка російських олігархів, наближених до президента рф путіна, потрапили під санкції з боку ЄС, а пізніше - Великої Британії. Серед них опинився й бізнесмен Дмитро Мазепін та його син-гонщик Микита, італійську віллу якого нещодавно заарештували.

Будинок розташований на півночі Сардинії – у місті Портіско провінції Сассарі. Він коштує 110 млн доларів. Фінансова поліція Італії виявила, що вілла належить іноземній компанії, якою Мазепіни разом володіють через їхнє ж "іноземне корпоративне підприємство".

Батько Микити - Дмитро Мазепін - прокремлівський бізнесмен, який раніше був гендиректором концерну “Уралхім”, однак після введення персональних санкцій, він продав 52% акцій компанії, покинув крісло гендиректора та передав керування “Уралхімом” своїм поплічникам - Дмитру Коняєву та Дмитру Татьяніну.

За повідомленнями іноземних ЗМІ, подібним чином вчинив не лише Мазепін, а й інші російські бізнесмени, в тому числі Олексій Мордашов.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаЕкономікаПолітика
Bitcoin
$85,223.20
Золото
$3,147.50
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,914.07