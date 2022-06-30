110 мільйонів доларів, 25 кімнат та величезний басейн: у мережі з’явилося відео вілли на Сардинії, яка належить російському олігарху

Деталі

Як виявилося, син Мазепіна Микита є співвласником цього маєтку. Будинок розташований на півночі Сардинії – у місті Портіско провінції Сассарі. Він коштує 110 млн доларів: 25 кімнат, розкішні сади та величезний басейн. Фінансова поліція Італії виявила, що вілла належить іноземній компанії, якою Мазепіни разом володіють через їхнє ж «іноземне корпоративне підприємство». Вілла під назвою Rocky Ram була куплена в 2012 році у редактора італійської газети. Відомо, що з садів, що оточують віллу, відкривається вид на Середземне море, а на території є скульптури, фонтани та басейн.

Нагадаємо

Нещодавно Микита Мазепін подав до суду на команду “Формули-1” “Хаас”.

“Хаас” ще у березні, через декілька днів після початку війни в Україні, розірвала контракт з Микитою та спонсорську угоду з “Уралкалієм”, який на той момент очолював його батько Дмитро Мазепін.

Він потрапив у список як публічна постать, яка не відмовилася від зв'язку з “Уралкалієм”.

За словами самого Мазепіна, при розірванні контракту у команди перед ним нібито була заборгованість по зарплаті за 2022 рік, яку “Хаас” до досі не погасили. Суму позовних вимог Мазепін не уточнив. У загальному заліку пілотів “Формули-1” минулого сезону Микита посів останнє місце, не набравши жодного очка. Але зарплату за 2022 син Мазепіна все одно хоче отримати.

На думку політичного експерта Володимира Цибулька, потрапляння дітей російських політиків та олігархів під санкції — виправданий крок, оскільки “у випадку з рф, діти і батьки — це спільники у розкраданні державних коштів. Тобто всі успіхи дітей пов'язані з посадовими обов'язками батьків, а добробут батьків — пов'язаний із розкраданням державного бюджету”.