110 мільйонів доларів, 25 кімнат та величезний басейн: у мережі з’явилося відео вілли на Сардинії, яка належить російському олігарху

ukru
НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
Ексклюзив
11:39 • 7614 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 36035 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 55095 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 56209 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 61120 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 74566 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 197823 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 147400 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 171691 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 194931 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
91 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 136345 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 161177 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 56979 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 73776 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 76658 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 197767 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 478275 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 429305 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 636640 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 758581 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 8601 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 37327 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 73776 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 108332 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 142946 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

110 мільйонів доларів, 25 кімнат та величезний басейн: у мережі з’явилося відео вілли на Сардинії, яка належить російському олігарху

110 мільйонів доларів, 25 кімнат та величезний басейн: у мережі з’явилося відео вілли на Сардинії, яка належить російському олігарху

Київ • УНН

 • 416279 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. На початку березня низка російських олігархів, наближених до президента рф путіна, потрапили під санкції з боку ЄС, а пізніше - Великої Британії. Серед них опинився й бізнесмен Дмитро Мазепін та його син-гонщик Микита, віллу якого нещодавно заарештували. Італійські журналісти змогли зняти відео сардинського будинку Мазепіних, передає УНН.

Деталі

Як виявилося, син Мазепіна Микита є співвласником цього маєтку. Будинок розташований на півночі Сардинії – у місті Портіско провінції Сассарі. Він коштує 110 млн доларів: 25 кімнат, розкішні сади та величезний басейн. Фінансова поліція Італії виявила, що вілла належить іноземній компанії, якою Мазепіни разом володіють через їхнє ж «іноземне корпоративне підприємство». Вілла під назвою Rocky Ram була куплена в 2012 році у редактора італійської газети. Відомо, що з садів, що оточують віллу, відкривається вид на Середземне море, а на території є скульптури, фонтани та басейн.

Нагадаємо

Нещодавно Микита Мазепін подав до суду на команду “Формули-1” “Хаас”.

“Хаас” ще у березні, через декілька днів після початку війни в Україні, розірвала контракт з Микитою та спонсорську угоду з “Уралкалієм”, який на той момент очолював його батько Дмитро Мазепін.

Він потрапив у список як публічна постать, яка не відмовилася від зв'язку з “Уралкалієм”.

За словами самого Мазепіна, при розірванні контракту у команди перед ним нібито була заборгованість по зарплаті за 2022 рік, яку “Хаас” до досі не погасили. Суму позовних вимог Мазепін не уточнив. У загальному заліку пілотів “Формули-1” минулого сезону Микита посів останнє місце, не набравши жодного очка. Але зарплату за 2022 син Мазепіна все одно хоче отримати.

На думку політичного експерта Володимира Цибулька, потрапляння дітей російських політиків та олігархів під санкції — виправданий крок, оскільки “у випадку з рф, діти і батьки — це спільники у розкраданні державних коштів. Тобто всі успіхи дітей пов'язані з посадовими обов'язками батьків, а добробут батьків — пов'язаний із розкраданням державного бюджету”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,173.40
Золото
$3,161.46
Tesla
$258.01
Brent
$74.94
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.20
Ethereum
$1,873.01