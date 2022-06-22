Син російського олігарха Мазепіна подав до суду на "Формулу-1"

З ним розірвали контракт після вторгнення росії до України.

Деталі

За словами самого Мазепіна, при розірванні контракту у команди перед ним нібито була заборгованість по зарплаті за 2022 рік, яку “Хаас” до досі не погасили. Суму позовних вимог Мазепін не уточнив. У загальному заліку пілотів “Формули-1” минулого сезону Микита посів останнє місце, не набравши жодного очка. Але зарплату за 2022 син Мазепіна все одно хоче отримати.

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“Я лише говорю про факт того, що контрактні зобов'язання не були виконані. Також треба розуміти, що у нас було два незалежні контракти. І розрив угоди з титульним спонсором („Уралкалій“ — ред.) не мав прямого впливу на моє майбутнє у команді. Тобто вони прийняли два окремі рішення. Свої гроші я не бачив, тому ми йдемо в суд”, — заявив колишній гонщик “Формули-1”.

“Хаас” на на початку березня, через кілька днів після початку війни в Україні, розірвала контракт з Микитою Мазепіним та спонсорську угоду з “Уралкалієм”, який на на той момент очолював його батько Дмитро Мазепін.

Нагадаємо

Сина Дмитра Мазепіна Микиту висадили з боліда і той втратив місце в гоночній команді “Формули-1” “Хаас”, потрапивши в список санкцій ЄС.

Він потрапив у список як публічна постать, яка не відмовилася від зв'язку з “Уралкалієм” — компанією його батька, що виступила спонсором команди “Хаас”.

На думку політичного експерта Володимира Цибулька, потрапляння дітей російських політиків та олігархів під санкції — виправданий крок, оскільки “у випадку з рф, діти і батьки — це спільники у розкраданні державних коштів. Тобто всі успіхи дітей пов'язані з посадовими обов'язками батьків, а добробут батьків — пов'язаний із розкраданням державного бюджету”.

Додамо

Як повідомляло Daily Mail, у квітні місяці у Микити Мазепіна заарештували віллу на острові Сардинія.

Вартість заарештованих активів становила близько 105 мільйонів євро. Вілла під назвою Rocky Ram була куплена в 2012 році у редактора італійської газети. Відомо, що з розкішних садів, що оточують віллу, відкривається вид на Середземне море, а на території є скульптури, фонтани та басейн.

У фінансовій поліції повідомили, що майно було оформлене на ім'я 23-річного Микити Мазепіна та його батька — Дмитра Мазепіна.