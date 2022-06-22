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Син російського олігарха Мазепіна подав до суду на "Формулу-1"

Син російського олігарха Мазепіна подав до суду на "Формулу-1"

Київ • УНН

 • 457192 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Син російського олігарха Дмитра Мазепіна Микита подав до суду на команду “Формули-1” “Хаас”, передає УНН з посиланням на "Медузу”.

З ним розірвали контракт після вторгнення росії до України.

Деталі

За словами самого Мазепіна, при розірванні контракту у команди перед ним нібито була заборгованість по зарплаті за 2022 рік, яку “Хаас” до досі не погасили. Суму позовних вимог Мазепін не уточнив. У загальному заліку пілотів “Формули-1” минулого сезону Микита посів останнє місце, не набравши жодного очка. Але зарплату за 2022 син Мазепіна все одно хоче отримати.

Цитата

“Я лише говорю про факт того, що контрактні зобов'язання не були виконані. Також треба розуміти, що у нас було два незалежні контракти. І розрив угоди з титульним спонсором („Уралкалій“ — ред.) не мав прямого впливу на моє майбутнє у команді. Тобто вони прийняли два окремі рішення. Свої гроші я не бачив, тому ми йдемо в суд”, — заявив колишній гонщик “Формули-1”.

“Хаас” на на початку березня, через кілька днів після початку війни в Україні, розірвала контракт з Микитою Мазепіним та спонсорську угоду з “Уралкалієм”, який на на той момент очолював його батько Дмитро Мазепін.

Нагадаємо

Сина Дмитра Мазепіна Микиту висадили з боліда і той втратив місце в гоночній команді “Формули-1” “Хаас”, потрапивши в список санкцій ЄС.

Він потрапив у список як публічна постать, яка не відмовилася від зв'язку з “Уралкалієм” — компанією його батька, що виступила спонсором команди “Хаас”.

На думку політичного експерта Володимира Цибулька, потрапляння дітей російських політиків та олігархів під санкції — виправданий крок, оскільки “у випадку з рф, діти і батьки — це спільники у розкраданні державних коштів. Тобто всі успіхи дітей пов'язані з посадовими обов'язками батьків, а добробут батьків — пов'язаний із розкраданням державного бюджету”.

Додамо

Як повідомляло Daily Mail, у квітні місяці у Микити Мазепіна заарештували віллу на острові Сардинія.

Вартість заарештованих активів становила близько 105 мільйонів євро. Вілла під назвою Rocky Ram була куплена в 2012 році у редактора італійської газети. Відомо, що з розкішних садів, що оточують віллу, відкривається вид на Середземне море, а на території є скульптури, фонтани та басейн.

У фінансовій поліції повідомили, що майно було оформлене на ім'я 23-річного Микити Мазепіна та його батька — Дмитра Мазепіна.

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