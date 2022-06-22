Сын российского олигарха Мазепина подал в суд на “Формулу-1”

С ним разорвали контракт после вторжения России в Украину.

Детали

За словами самого Мазепина, при расторжении контракта у команды перед ним якобы была задолженность по зарплате за 2022 год, которую “Хаас” до сих пор не погасили. Сумму исковых требований Мазепин не уточнил. В общем зачете пилотов “Формулы-1” прошедшего сезона Никита занял последнее место, не набрав ни одного очка. Но зарплату за 2022 год сын Мазепина все равно хочет получить.

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“Я лишь говорю о факте того, что контрактные обязательства не были выполнены. Также надо понимать, что у нас было два независимых контракта. И разрыв соглашения с титульным спонсором („Уралкалий“, — ред.) не имел прямого влияния на мое будущее в команде. То есть они приняли два отдельных решения. Свои деньги я не видел, поэтому мы идем в суд”, — заявил бывший гонщик “Формулы-1”.

“Хаас” в начале марта, через несколько дней после начала войны в Украине, расторгла контракт с Никитой Мазепиным и спонсорское соглашение с “Уралкалием”, который на тот момент возглавлял его отец Дмитрий Мазепин.

Напомним

Сына Дмитрия Мазепина Никиту высадили из болида и тот потерял место в гоночной команде “Формулы-1” “Хаас”, попав в список санкций ЕС.

Он попал в список как публичная фигура, которая не отказалась от связи с “Уралкалием” — компанией его отца, выступившей спонсором команды “Хаас”.

По мнению политического эксперта Владимира Цыбулько, попадание детей российских политиков и олигархов под санкции — оправданный шаг, так как “в случае с рф, дети и родители — это подельники в хищении государственных средств. То есть, все успехи детей — они связаны с должностными обязанностями родителей, а благосостояние родителей — связано с хищением государственного бюджета”.

Добавим

Как сообщало Daily Mail, в апреле месяце у Никиты Мазепина арестовали виллу на острове Сардиния.

Стоимость арестованных активов составила около 105 миллионов евро. Вилла под названием Rocky Ram была куплена в 2012 году у редактора итальянской газеты. Известно, что из роскошных садов, окружающих виллу, открывается вид на Средиземное море, а на территории имеются скульптуры, фонтаны и бассейн.

В финансовой полиции сообщили, что имущество было оформлено на имя 23-летнего Никиты Мазепина и его отца — Дмитрия Мазепина.