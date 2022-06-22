Сын российского олигарха Мазепина подал в суд на “Формулу-1”

ukru
13:44 • 28831 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 44805 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 46088 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 23744 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 57201 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 59000 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 100408 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 117002 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125571 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112969 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 102110 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 41909 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 36627 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 39231 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 28089 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 100404 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 102110 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 242915 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 272671 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 209464 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 28089 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 117001 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104309 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 122015 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124408 просмотра
Актуальное
Сын российского олигарха Мазепина подал в суд на “Формулу-1”

Сын российского олигарха Мазепина подал в суд на “Формулу-1”

Киев • УНН

 • 457188 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Сын российского олигарха Дмитрия Мазепина Никита подал в суд на команду “Формулы-1” “Хаас”, передает УНН со ссылкой на “Медузу”.

С ним разорвали контракт после вторжения России в Украину.

Детали

За словами самого Мазепина, при расторжении контракта у команды перед ним якобы была задолженность по зарплате за 2022 год, которую “Хаас” до сих пор не погасили. Сумму исковых требований Мазепин не уточнил. В общем зачете пилотов “Формулы-1” прошедшего сезона Никита занял последнее место, не набрав ни одного очка. Но зарплату за 2022 год сын Мазепина все равно хочет получить.

Цитата

“Я лишь говорю о факте того, что контрактные обязательства не были выполнены. Также надо понимать, что у нас было два независимых контракта. И разрыв соглашения с титульным спонсором („Уралкалий“, — ред.) не имел прямого влияния на мое будущее в команде. То есть они приняли два отдельных решения. Свои деньги я не видел, поэтому мы идем в суд”, — заявил бывший гонщик “Формулы-1”.

“Хаас” в начале марта, через несколько дней после начала войны в Украине, расторгла контракт с Никитой Мазепиным и спонсорское соглашение с “Уралкалием”, который на тот момент возглавлял его отец Дмитрий Мазепин.

Напомним

Сына Дмитрия Мазепина Никиту высадили из болида и тот потерял место в гоночной команде “Формулы-1” “Хаас”, попав в список санкций ЕС.

Он попал в список как публичная фигура, которая не отказалась от связи с “Уралкалием” — компанией его отца, выступившей спонсором команды “Хаас”.

По мнению политического эксперта Владимира Цыбулько, попадание детей российских политиков и олигархов под санкции — оправданный шаг, так как “в случае с рф, дети и родители — это подельники в хищении государственных средств. То есть, все успехи детей — они связаны с должностными обязанностями родителей, а благосостояние родителей — связано с хищением государственного бюджета”.

Добавим

Как сообщало Daily Mail, в апреле месяце у Никиты Мазепина арестовали виллу на острове Сардиния.

Стоимость арестованных активов составила около 105 миллионов евро. Вилла под названием Rocky Ram была куплена в 2012 году у редактора итальянской газеты. Известно, что из роскошных садов, окружающих виллу, открывается вид на Средиземное море, а на территории имеются скульптуры, фонтаны и бассейн.

В финансовой полиции сообщили, что имущество было оформлено на имя 23-летнего Никиты Мазепина и его отца — Дмитрия Мазепина.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧПНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы