110 миллионов долларов, 25 комнат и огромный бассейн: в сети появилось видео виллы на Сардинии, принадлежащей российскому олигарху

ukru
13:44 • 18974 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 26261 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 35620 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 11771 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 51452 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 56385 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 94333 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 116414 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125403 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112865 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 44731 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 98682 просмотра
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 32053 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 27907 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 30263 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 94333 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 98682 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 242056 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 271835 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 208649 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 22131 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 116414 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104005 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121727 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124131 просмотра
Актуальное
110 миллионов долларов, 25 комнат и огромный бассейн: в сети появилось видео виллы на Сардинии, принадлежащей российскому олигарху

110 миллионов долларов, 25 комнат и огромный бассейн: в сети появилось видео виллы на Сардинии, принадлежащей российскому олигарху

Киев • УНН

 • 416278 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. В начале марта ряд российских олигархов, приближенных к президенту рф путину, попали под санкции со стороны ЕС, а позже – Великобритании. Среди них оказался бизнесмен Дмитрий Мазепин и его сын-гонщик Никита, виллу которого недавно арестовали. Итальянские журналисты смогли снять видео сардинского дома Мазепиных, передает УНН.

Детали

Как оказалось, сын Мазепина Никита является совладельцем этого имения. Дом расположен на севере Сардинии – в городе Портиско провинции Сассари. Он стоит 110 млн долларов: 25 комнат, роскошные сады и огромный бассейн. Финансовая полиция Италии обнаружила, что вилла принадлежит иностранной компании, которой Мазепины вместе владеют через их же «иностранное корпоративное предприятие». Вилла под названием Rocky Ram была куплена в 2012 году у редактора итальянской газеты. Известно, что из садов, окружающих виллу, открывается вид на Средиземное море, а на территории есть скульптуры, фонтаны и бассейн.

Напомним

Недавно Никита Мазепин подал в суд на команду “Формулы-1” “Хаас”.

“Хаас” еще в марте, через несколько дней после начала войны в Украине, расторгла контракт с Никитой и спонсорское соглашение с “Уралкалием”, который на тот момент возглавлял его отец Дмитрий Мазепин.

Он попал в список как публичная фигура, не отказавшаяся от связи с “Уралкалием”.

По словам самого Мазепина, при расторжении контракта у команды перед ним якобы была задолженность по зарплате за 2022 год, которую “Хаас” до сих пор не погасили. Сумму исковых требований Мазепин не уточнил. В общем зачете пилотов “Формулы-1” в прошлом сезоне Никита занял последнее место, не набрав ни одного очка. Но зарплату за 2022 год сын Мазепина все равно хочет получить.

По мнению политического эксперта Владимира Цыбулько, попадание детей российских политиков и олигархов под санкции — оправдан шаг, поскольку “в случае с рф, дети и родители — это сообщники в хищении государственных средств. То есть все успехи детей связаны с должностными обязанностями родителей, а благосостояние родителей — связано с хищением государственного бюджета”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы