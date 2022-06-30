110 миллионов долларов, 25 комнат и огромный бассейн: в сети появилось видео виллы на Сардинии, принадлежащей российскому олигарху
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В начале марта ряд российских олигархов, приближенных к президенту рф путину, попали под санкции со стороны ЕС, а позже – Великобритании. Среди них оказался бизнесмен Дмитрий Мазепин и его сын-гонщик Никита, виллу которого недавно арестовали. Итальянские журналисты смогли снять видео сардинского дома Мазепиных, передает УНН.
Детали
Как оказалось, сын Мазепина Никита является совладельцем этого имения. Дом расположен на севере Сардинии – в городе Портиско провинции Сассари. Он стоит 110 млн долларов: 25 комнат, роскошные сады и огромный бассейн. Финансовая полиция Италии обнаружила, что вилла принадлежит иностранной компании, которой Мазепины вместе владеют через их же «иностранное корпоративное предприятие». Вилла под названием Rocky Ram была куплена в 2012 году у редактора итальянской газеты. Известно, что из садов, окружающих виллу, открывается вид на Средиземное море, а на территории есть скульптуры, фонтаны и бассейн.
Напомним
Недавно Никита Мазепин подал в суд на команду “Формулы-1” “Хаас”.
“Хаас” еще в марте, через несколько дней после начала войны в Украине, расторгла контракт с Никитой и спонсорское соглашение с “Уралкалием”, который на тот момент возглавлял его отец Дмитрий Мазепин.
Он попал в список как публичная фигура, не отказавшаяся от связи с “Уралкалием”.
По словам самого Мазепина, при расторжении контракта у команды перед ним якобы была задолженность по зарплате за 2022 год, которую “Хаас” до сих пор не погасили. Сумму исковых требований Мазепин не уточнил. В общем зачете пилотов “Формулы-1” в прошлом сезоне Никита занял последнее место, не набрав ни одного очка. Но зарплату за 2022 год сын Мазепина все равно хочет получить.
По мнению политического эксперта Владимира Цыбулько, попадание детей российских политиков и олигархов под санкции — оправдан шаг, поскольку “в случае с рф, дети и родители — это сообщники в хищении государственных средств. То есть все успехи детей связаны с должностными обязанностями родителей, а благосостояние родителей — связано с хищением государственного бюджета”.