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Шуляк рассказала, куда должны быть направлены конфискованные российские активы

Шуляк рассказала, куда должны быть направлены конфискованные российские активы

Киев • УНН

 • 145836 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Конфискованные российские активы должны быть направлены на восстановление экономики и инфраструктуры Украины. Об этом в своем телеграмм-канале заявила глава партии “Слуга народа" Елена Шуляк, передает УНН.

Она подчеркнула, что во время Конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария) украинские власти выступили с предложением заключить международный договор, который создаст специальный механизм для компенсации ущерба, причиненного российской агрессией.

Цитата

“В целом во всем мире уже заморожены российские активы на сумму от 300 до 500 млрд долл. Восстановление Украины должно происходить прежде всего средствами агрессора, а для этого нужно создать специальный компенсационный механизм, который будет работать в соответствии с принципом верховенства права. Мы уже предложили международным партнерам создать такой механизм во время конференции в Лугано”, – сообщила Шуляк.

Она добавила - законодательство о передаче замороженных активов россии на восстановление Украины уже готовит Европейская Комиссия. Кроме того, в Канаде одобрен закон, разрешающий конфискацию российских государственных и частных активов, владельцы которых связаны с нарушением международного права и прав человека, в пользу Украины.

Однако, по словам главы партии “Слуга народа”, не все страны поддерживают такую ​​инициативу – например, президент Швейцарии считает, что это создаст негативный прецедент в отношении права собственности.

“Однако это только начало дискуссии, и в конце концов удастся найти нужную формулу для создания компенсационного механизма для возмещения ущерба, нанесенного россией, за счет страны-агрессора”, - резюмировала Елена Шуляк.

Добавим

Ранее о том, что в Европейском Союзе разрабатывается законодательный план, по которому будет происходить конфискация российских активов, попавших под санкции, заявила Урсула фон дер Ляен.

А глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что Соединенное Королевство хочет последовать примеру Канады и конфисковать активы россиян, чтобы отдать их Украине.

Напомним

После начала войны в Украине, прокремлевские олигархи попали под санкции со стороны ЕС и Великобритании.

Ограничения наложили и на Дмитрия Мазепина и его сына Никиту, в частности – в них арестовали итальянскую виллу.

Дом расположен на севере Сардинии – в городе Портиско провинции Сассари. Он стоит 110 млн долларов. Финансовая полиция Италии обнаружила, что вилла принадлежит иностранной компании, которой Мазепины вместе владеют через их "иностранное корпоративное предприятие".

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