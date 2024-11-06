Впервые за 20 лет в Одесской области взялись за реконструкцию очистных сооружений - Кипер
Киев • УНН
Впервые за 20 лет в Арцизе стартовала реконструкция очистных сооружений 1967 года постройки. Проект финансируется Европейским инвестиционным банком и местными бюджетами на общую сумму 82 млн грн.
Впервые за 20 лет в Арцизе, что в Одесской области, стартовала реконструкция очистных сооружений. Об этом сообщает глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Он уточнил, что Арцизская громада долгое время сталкивалась с экологическими проблемами из-за неисправных очистных сооружений, построенных еще в 1967 году. Из-за сброса неочищенных стоков в местные водоемы под угрозой оказались экология региона и Черное море.
"Благодаря Программе по восстановлению Украины от Европейского инвестиционного банка и правительства Украины, Арцизская громада получила на проект 69 млн грн. Разница в сумме 13 млн будет уплачена из местных бюджетов Одесской области и Арцизской громады. Проект реконструкции очистных сооружений стартовал 10.10.2024 года", - пишет Кипер.
Так, новые очистные канализационные сооружения позволят:
- остановить загрязнение водоемов и избежать экологической катастрофы;
- снизить влияние на климат благодаря энергосберегающим технологиям;
- обеспечить надежную систему очистки воды для будущих поколений.
Напомним, ранее Кипер сообщил об обезвреживании свалки из ядохимикатов (147 тонн), которые хранились в Одесской области с прошлого века - с тех пор как в 1979 году затонуло судно с ними.