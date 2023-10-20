Ліквідацію сумнозвісного отрутомогильника на Одещині завершать до кінця місяця - Кіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Одеська ОВА розпочала знешкоджувати небезпечні відходи, які знаходяться у занедбаному стані в області. Про це у своєму tg-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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«Знешкоджуємо 147 тонн небезпечних відходів. Ця отрута в нашому регіоні з минулого століття, коли у 1979 році поруч з Одесою затонуло судно з дустом на борту», - написав він.
Додамо
Кіпер додав, що з початку цього тижня фахівці розбирають звалище, додатково вакуумують відходи. До кінця наступного тижня роботи мають бути завершені. Потім спеціалізоване підприємство знищить дуст методом спалювання, інформує очільник ОВА.
«Коли ліквідатори розкрили могильник - виявили, що мішки з небезпечною речовиною вже були на межі розгерметизації. Добре, що взялися знешкоджувати вчасно!», - пише Кіпер.
Нагадаємо
Наприкінці вересня Кіпер пообіцяв розібратися з небезпечними відходами на Одещині.