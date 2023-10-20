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Ликвидацию печально известного ядомогильника в Одесской области завершат до конца месяца - Кипер

Киев • УНН

 • 231047 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Одесская ОВА начала обезвреживать опасные отходы, которые находятся в запущенном состоянии в области. Об этом в своем tg-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Ликвидацию печально известного ядомогильника в Одесской области завершат до конца месяца - Кипер

Цитата

«Обезвреживаем 147 тонн опасных отходов. Этот яд в нашем регионе с прошлого века, когда в 1979 году рядом с Одессой затонуло судно с дустом на борту», - написал он.

Добавим

Кипер добавил, что с начала этой недели специалисты разбирают свалку, дополнительно вакуумируют отходы. До конца следующей недели работы должны быть завершены. Затем специализированное предприятие уничтожит дуст методом сжигания, информирует глава ОВА.

«Когда ликвидаторы вскрыли могильник - обнаружили, что мешки с опасным веществом уже были на грани разгерметизации. Хорошо, что взялись обезвреживать вовремя!» - пишет Кипер.

Напомним

В конце сентября Кипер пообещал разобраться с опасными отходами в Одесской области.

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