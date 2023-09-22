Бункер з отрутою: Кіпер пообіцяв розібратися з небезпечними відходами на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Одеська ОВА прийме рішення щодо небезпечних відходів, які знаходяться у занедбаному стані в області, найближчим часом. Про це у своєму tg-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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«Щодо 147 тонн небезпечних відходів, які знаходяться у занедбаному стані в області
Бачу ваші численні звернення з проханням термінової утилізації. Розумію як це важливо та нагально, зокрема в умовах сьогодення.
Найближчим часом адміністрація прийме рішення і проінформує про це жителів Одещини», - повідомив він.
Нагадаємо
Місцеві громади Одещини звернулись до керівника обласної адміністрації Олега Кіпера з проханням утилізувати небезпечні відходи поблизу Хаджибейського лиману. Мова йде про бункер зі 147 тоннами отрути, яке майже просто неба зберігається там вже 45 років