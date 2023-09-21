Терміново ліквідувати бункер з отрутою закликали керівництво Одеської ОВА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Місцеві громади Одещини звернулись до керівника обласної адміністрації Олега Кіпера з проханням утилізувати небезпечні відходи поблизу Хаджибейського лиману. Мова йде про бункер зі 147 тоннами отрути, яке майже просто неба зберігається там вже 45 років, повідомляє УНН.

Цитата

«Усатівська територіальна громада знаходиться на узбережжі Хаджибейського лиману. На території Дачненської сільської ради, зокрема в с. Алтестове, яке своєю чергою знаходиться на узбережжі Хаджибейського лиману, на даний час перебувають токсичні заборонені та непридатні до використання хімічні засоби захисту рослин у кількості 147,0 тонн. Вказана ситуація може призвести до забруднення акваторії Хаджибейського лиману та земельних ресурсів Усатівської територіальної громади, підземних вод та атмосферного повітря територіальної громади.

Дана ситуація потребує негайного вирішення з метою недопущення незворотних наслідків у разі настання надзвичайного стану, повʼязаного із можливим протіканням заборонених та непридатних до використання пестицидів на території прилеглих населених пунктів та у води Хаджибейського лиману, що миттєво вплине на стан здоровʼя місцевих мешканців, що мешкають утому числі на узбережжі лиману, а також до незворотних наслідків на компоненти навколишнього природнього середовища.

Слід зазначити, що відходи пестицидів, потрапляючи в організм людини, викликають функціональні зміни центральної й периферичної нервової системи, захворювання органів травлення (хронічні гастрити, гепатити, коліти, виразкова хвороба шлунку), захворювання серцево-судинної системи, гостре отруєння пестицидами може призвести до смерті від зупинки дихання», - йдеться у зверненні громад на ім’я голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Деталі

Зауважимо, що острах громади не надуманий. У 2016 році вже був інцидент, пов’язаний з витоком цієї отрути в лиман - тоді фіксували масове отруєння риби. 

Проте нині ситуація ускладнюється військовою агресією рф, кажуть в громадах Одещини.

«Напад агресора російської федерації, що супроводжується активними обстрілами та вибухами на території Одеського регіону, обумовлюють гостру потребу у впровадженні заходів з ліквідації наслідків забруднення токсичними забороненими та непридатними до використання пестицидами з території Одеської області. Кількість загроз під час війни зросла в рази. Зокрема, додались нові виклики імовірності забруднення через російський тероризм, що спричиняє ризики впливу на здоров'я населення», - скаржаться жителі Одещини.

Вони сподіваються, що голова Одеської ОВА Олег Кіпер не залишиться осторонь цієї гострої проблеми та допоможе утилізувати отруту.

Контекст

147 тонн отрутохімікатів у селі Алтестове з’явилися ще за часів радянської влади у 1978 році, після того, як затонули на теплоході «Моздок». Наразі вони зберігаються там у м’яких контейнерах «біг бег», які ймовірно вже давно протікають.

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