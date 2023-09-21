Терміново ліквідувати бункер з отрутою закликали керівництво Одеської ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Місцеві громади Одещини звернулись до керівника обласної адміністрації Олега Кіпера з проханням утилізувати небезпечні відходи поблизу Хаджибейського лиману. Мова йде про бункер зі 147 тоннами отрути, яке майже просто неба зберігається там вже 45 років, повідомляє УНН.
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«Усатівська територіальна громада знаходиться на узбережжі Хаджибейського лиману. На території Дачненської сільської ради, зокрема в с. Алтестове, яке своєю чергою знаходиться на узбережжі Хаджибейського лиману, на даний час перебувають токсичні заборонені та непридатні до використання хімічні засоби захисту рослин у кількості 147,0 тонн. Вказана ситуація може призвести до забруднення акваторії Хаджибейського лиману та земельних ресурсів Усатівської територіальної громади, підземних вод та атмосферного повітря територіальної громади.
Дана ситуація потребує негайного вирішення з метою недопущення незворотних наслідків у разі настання надзвичайного стану, повʼязаного із можливим протіканням заборонених та непридатних до використання пестицидів на території прилеглих населених пунктів та у води Хаджибейського лиману, що миттєво вплине на стан здоровʼя місцевих мешканців, що мешкають утому числі на узбережжі лиману, а також до незворотних наслідків на компоненти навколишнього природнього середовища.
Слід зазначити, що відходи пестицидів, потрапляючи в організм людини, викликають функціональні зміни центральної й периферичної нервової системи, захворювання органів травлення (хронічні гастрити, гепатити, коліти, виразкова хвороба шлунку), захворювання серцево-судинної системи, гостре отруєння пестицидами може призвести до смерті від зупинки дихання», - йдеться у зверненні громад на ім’я голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
Деталі
Зауважимо, що острах громади не надуманий. У 2016 році вже був інцидент, пов’язаний з витоком цієї отрути в лиман - тоді фіксували масове отруєння риби.
Проте нині ситуація ускладнюється військовою агресією рф, кажуть в громадах Одещини.
«Напад агресора російської федерації, що супроводжується активними обстрілами та вибухами на території Одеського регіону, обумовлюють гостру потребу у впровадженні заходів з ліквідації наслідків забруднення токсичними забороненими та непридатними до використання пестицидами з території Одеської області. Кількість загроз під час війни зросла в рази. Зокрема, додались нові виклики імовірності забруднення через російський тероризм, що спричиняє ризики впливу на здоров'я населення», - скаржаться жителі Одещини.
Вони сподіваються, що голова Одеської ОВА Олег Кіпер не залишиться осторонь цієї гострої проблеми та допоможе утилізувати отруту.
Контекст
147 тонн отрутохімікатів у селі Алтестове з’явилися ще за часів радянської влади у 1978 році, після того, як затонули на теплоході «Моздок». Наразі вони зберігаються там у м’яких контейнерах «біг бег», які ймовірно вже давно протікають.