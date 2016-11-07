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У Хаджибеївському лимані Одеської області знайшли отруєну рибу — ЗМІ

У Хаджибеївському лимані Одеської області знайшли отруєну рибу — ЗМІ

Київ • УНН

 • 16975 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Співробітники лабораторії Одеського регіонального центру стандартизації, метрології та сертифікації виявили дуст і пестициди у рибі, виловленій у Хаджибеївському лимані. Про це повідомляє телеканал “Репортер”, передає УНН.

За словами хіміка-аналітика лабораторії центру стандартизації Олесі Федорчук, були виявлено три види пестицидів, які можуть викликати алергічні реакції, отруєння і навіть летальний результат.

"Було виявлено три види пестицидів: гептохлор, який не допускається у харчових продуктах. Також був виявлений гексохлоран і ДДТ і метаболіти. Ці пестициди можуть викликати алергічні реакції, отруєння, летальний результат, тому що пестициди накопичуються", — розповіла вона.

За даними ЗМІ, пестициди, швидше за все, протягом багатьох років просочуються до лиману із території могильника дусту, що в районі села Алтестове.

“Недоочищені викиди провокують масове цвітіння водоростей. Вони можуть викликати специфічний, гнильний запах твані. Великий вміст водоростей в шлунку риби може в деяких випадках провокувати алергію і харчові отруєння, — пояснив іхтіолог, співробітник Одеського екологічного університету Сергій Хуторний.

Проте рибалки кожен день збираються з вудками на березі Хаджибея і виходять на риболовлю на човнах. Пізніше риба з яскраво вираженим запахом дусту з’являється на лотках одеських ринків, де її продають з невеликою знижкою, через те, що товар все-таки користується популярністю.

За даними ЗМІ, “кришують” цей бізнес співробітники рибнагляду. Вони патрулюють берег лиману і збирають по 50 гривень “платні” з кожного рибалки, який прийшов на промисел. Інспектори навіть обіцяють їм, що скоро риби в лимані стане ще більше.

За їх словами, на зариблення водойми коропами, карасями і товстолобиками в листопаді буде витрачено близько двох мільйонів гривень.

Нагалаємо, за оцінками експертів, в Україні катастрофічна ситуація в екології.

Так, до прикладу, в одному з населених пунктів на Херсонщині зберігалось близько 200 бочок з отрутою. Проте наразі екологи та місцева влада констатують зникнення 180 бочок.

За даними екологів ситуація, пов’язана із зберіганням отрутохімікатів на Херсонщині перебуває у критичному стані, і ніхто з чиновників не займається її вирішенням. Зокрема йдеться про те, що внаслідок неякісного перезатарення пестицидів, майже третина з них на сьогоднішній день протікає, забруднюючи землю хімікатами.

Як раніше повідомляв УНН, в Україні накопичено понад 312 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, за три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.

Також нагадаємо, в Україні немає можливості утилізовувати небезпечні пестициди.

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