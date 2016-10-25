Херсонська влада досі не знайшла зниклі 180 бочок з отрутохімікатами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Доля 180 бочок з отрутохімікатами, відсутність яких екоактивісти виявили у серпні, залишається невідомою. Про це у коментарі УНН повідомив Голова Херсонської обласної організації Партії зелених Володимир Шелудько.
За його словами, пошуком отрути мала займатися поліція, але жодних результатів на сьогоднішній день немає.
"Ніхто ні з чим не розібрався. Все залишилося, як було. І все це дуже сумно. Я після цього був у цьому селі, говорив із головою сільської ради. Вона каже, що голова ОДА дав доручення поліції і купу пояснень… І на цьому все зупинилося. Бочки не знайшли та і ніхто їх не шукав. І надії на те, що знайдуть, вже немає", - повідомив він.
Нагадаємо, у селі Томарино Херсонської області зберігалось 200 бочок з отрутохімікатами, залишеними у спадок від одного із сільгосподарських підприємств. У серпні поточного року екоактивісти виявили, що 180 бочок з отрутою зникло. Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв тоді пообіцяв розібратися з ситуацією.
Загалом, за оцінками експертів, в Україні катастрофічна ситуація в екології.
Як раніше повідомляв УНН, на вирішення проблем у сфері небезпечних відходів за три роки не виділено жодної копійки з Держбюджету.
Разом з тим, в Україні накопичено вже понад 12 млн тонн небезпечних відходів.