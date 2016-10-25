Херсонские власти до сих пор не нашли пропавшие 180 бочек с ядохимикатами

По его словам, поиском яда должна заниматься полиция, но никаких результатов на сегодняшний день нет.

"Никто ни с чем не разобрался. Все осталось, как было. И все это очень печально. Я после этого был в этом селе, говорил с председателем сельского совета. Она говорит, что глава ОГА дал поручение полиции и кучу объяснений... И на этом все остановилось. Бочки не нашли да и никто их не искал. И надежды на то, что найдут, уже нет", - сообщил он.

Напомним, в селе Томарино Херсонской области хранилось 200 бочек с ядохимикатами, оставленными в наследство от одного из сельскохозяйственных предприятий. В августе текущего года экоактивисты обнаружили, что 180 бочек с ядом исчезли. Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев тогда пообещал разобраться с ситуацией.

В целом, по оценкам экспертов, в Украине катастрофическая ситуация в экологии.

Как ранее сообщал УНН, на решение проблем в сфере опасных отходов за три года не выделено ни копейки из госбюджета .

Вместе с тем, в Украине накоплено уже более 12 млн тонн опасных отходов.