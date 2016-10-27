Ситуація із зберіганням отрутохімікатів на Херсонщині у критичному стані — еколог

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Екологічна ситуація, пов’язана із зберігання отрутохімікатів на Херсонщині, перебуває у критичному стані, і ніхто з чиновників не займається її вирішенням. Про це УНН повідомив голова Херсонської обласної організації Партії зелених Володимир Шелудько.

“Кожної зими внаслідок дії морозів значно погіршується якість зберігання непридатних отрутохімікатів. Особливо це далося взнаки на початку січня 2008 року. При перевірці активістами ПЗУ встановлено, що 21 контейнер із 50 встановлених на майданчику "504" км поблизу села Сонячне, а це 2 кілометри від села та 7 кілометрів від Херсона, розмерзлися і отрута з них вільно виливається у ґрунт. Сморід навкруги нестерпний, незважаючи на зимові морози.

Незважаючи на це, до сьогодні ніяких дієвих заходів із припинення потрапляння отрути у довкілля екологічними, силовими і управлінськими органами області не зроблено. Більше того, 99,9% всіх непридатних отрутохімікатів, які зберігаються в області, не мають господаря”, — повідомив В.Шелудько.

За його словами, проблема хімікатів на Херсонщині не нова, офіційний початок робіт із контейнеризації та перезатаренню непридатних та заборонених до використання пестицидів та отрутохімікатів, наведення відносного порядку із зберіганням такої ж отрути на складах колгоспів та радгоспів на Херсонщині припав на 2000-2001 роки.

“За час, що минув, створено три сховища тимчасового зберігання, на яких зберігаються перезатарені у залізобетонні контейнери хімічні засоби захисту рослин (ХЗЗР): 160 тонн (56 контейнерів) зберігається на території ВАТ „Генічеський райагрохім“ в смт Партизани, 132,8 тонн (64 контейнери) — на території ВАТ „Каланчацький райагрохім“ в смт Мирне, 159,2 тонн (50 контейнерів) — на території ВАТ „Білозерський райагрохім“ роз'їзд "504 км" .

Загалом на цих трьох великих складах зберігається порядку 452 тонни ХЗЗР, і до цієї кількості треба додати вагу самих контейнерів 516 тонн = 172 одиниці, помножені на 3 тонни кожен, бо вони просякнуті цією отрутою”, — розповів В.Шелудько.

Експерт наголошує, що неякісне перезатарювання ХЗЗР та відсутність дієвого контролю за процесом з боку контролюючих організацій значно погіршило проблему зберігання отрутохімікатів.

“Це наявно підтвердив час, бо на сьогодні внаслідок низької якості виконання робіт по перезатаренню, безконтрольності спочатку з боку державного управління екології, а потім вже новоутворених формувань — департаменту екології ОДА та екологічної інспекції, відсторонення від процесів нагляду за цим процесом з боку санітарно-епідеміологічних служб, природоохоронної прокуратури майже третина контейнерів, образно кажучи, „потекла“. Самі склади зберігання контейнерів, не маючи господаря, розтрощені і пограбовані, охорона відсутня. Це, так би мовити, видима сторона цього дійства і його наслідків”, — повідомив В.Шелудько.

За словами еколога, невидимою стороною наслідків умов зберігання отрутохімікатів є, перш за все, забруднена земля на цих територіях. Кошти на обеззараження, рекультивацію цих земель забрано і витрачено.

"Результати аналізу відібраних проб, виконаного фахівцями обласної СЕС та обласного державного проектного технологічного центру охорони родючості грунтів та якості продукції засвідчують наступне: на території складу роз'їзд “Срочний” на “знезараженій” території накопичувача непридатні пестициди групи ДДТ виявлено у концентраціях, що перевищують ГДК у 136—235 разів, а ртутьвмщуючих пестицидах у 28 разів.

У водозабірник ґрунтових та осадкових вод без знезараження була скинута уся металева тара, що призвело до забруднення території площею 225 кв.м на глибині більш як 2 метри з перевищенням ГДК пестицидами групи ДДТ у 34—37 разів, а по ртуті у 23—28 разів.

На базі в смт Мирне проба ґрунту біля потікшого контейнера показала перевищення ГДК по пестицидах групи ДДТ у 68 разів. У ґрунті біля залишеної на той час металевої бочкотари перевищення по вмісту пестицидів порівняно з ГДК групи ДДТ становлять у 45 разів, по ртутьвміщуючих у 4,7 разу“, — повідомив В.Шелудько.

За словами експерта, будь-які конкретні дії із виправлення ситуації з часу виявлення зазначених порушень (серпень 2003 року) до сьогодні не ведуться.

Окрім того, наприкінці лютого активісти провели розкопку кургану, розташованого за колишньою загорожею складу отрутохімікатів “Облагрохіма” “504” км поблизу села Сонячне. Під час розкопок встановлено, що під шаром землі — приблизно 15 см — міститься невідома хімічна речовина, що своїм запахом дуже нагадує сумнозвісний дуст, або ДДТ.

“Лабораторія підтвердила, що дійсно ДДТ у цієї суміші перевищує ПДК у 6,6 рази. Кількість речовини, що перебуває в кургані, треба обраховувати, бо довжина насипу — більше 100 м, висота кургану — близько 2 м, ширина в основі десь 13 метрів”, — розповів В.Шелудько.

Експерт наголосив, що за ці роки кількість ХЗЗР значно зменшилася за рахунок протікання її у землю, воду, випаровування, крадіжки. Ніхто з чиновників не взяв на себе відповідальність за скоєне і не шукає відповідальних.

Нагадаємо, у селі Томарино Херсонської області зберігалось 200 бочок з отрутохімікатами, залишеними у спадок від одного із сільгосподарських підприємств. У серпні поточного року екоактивісти виявили, що 180 бочок з отрутою зникли. Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв тоді пообіцяв розібратися з ситуацією.

Також нагадаємо, Херсонська влада досі не знайшла зниклі 180 бочок з отрутохімікатами.

Загалом, за оцінками експертів, в Україні катастрофічна ситуація в екології.

Особливо це стосується сфери утилізації небезпечних відходів. В Україні немає ані законодавчої бази, ані контролю з боку держави. Ліцензії на утилізацію небезпечних відходів видаються “фірмам-метеликам” наосліп, без проведення відповідних перевірок.