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Ситуация с хранением ядохимикатов на Херсонщине в критическом состоянии - эколог

Ситуация с хранением ядохимикатов на Херсонщине в критическом состоянии - эколог

Киев • УНН

 • 29625 просмотра

До сих пор никаких действенных мер по пресечению попадания яда в окружающую среду экологическими, силовыми и управленческими органами области не сделано, отметил эксперт.

КИЕВ. 27 октября. УНН. Экологическая ситуация, связанная с хранения ядохимикатов на Херсонщине, находится в критическом состоянии, и никто из чиновников не занимается ее решением. Об этом УНН сообщил председатель Херсонской областной организации Партии зеленых Владимир Шелудько.

"Каждую зиму в результате действия морозов значительно ухудшается качество хранения непригодных ядохимикатов. Особенно это сказалось в начале января 2008 года. При проверке активистами ПЗУ установлено, что 21 контейнер с 50 установленных на площадке "504" км вблизи села Солнечное, а это в 2 километрах от села и 7 километров от Херсона, оттаяли и яд из них свободно выливается в почву. Вонь вокруг невыносимая, несмотря на зимние морозы.

Несмотря на это, до сих пор никаких действенных мер по пресечению попадания яда в окружающую среду экологическими, силовыми и управленческими органами области не сделано. Более того, 99,9% всех непригодных ядохимикатов, которые хранятся в области, не имеют хозяина ", - сообщил В.Шелудько.

По его словам, проблема химикатов на Херсонщине не нова, официальное начало работ по контейнеризации и перезатариванию непригодных и запрещенных к использованию пестицидов и ядохимикатов, наведение относительного порядка с хранением такого же яда на складах колхозов и совхозов на Херсонщине пришелся на 2000-2001 годы.

"За время, что прошло созданы три хранилища временного хранения, на которых хранятся перезатарено в железобетонные контейнеры химические средства защиты растений (ХСЗР) 160 тонн (56 контейнеров) сохраняется на территории ПАО" Генический райагрохим "в пгт Партизаны, 132,8 тонн (64 контейнеры) - на территории ПАО "Каланчацкий райагрохим" в пгт Мирное, 159,2 тонн (50 контейнеров) - на территории ПАО "Белозерский райагрохим" разъезд "504 км".

Всего на этих трех крупных складах хранится порядка 452 тонн ХСЗР, и к этому количеству надо добавить вес самих контейнеров 516 тонн = 172 единицы, умноженные на 3 тонны каждый, потому что они пропитаны этим ядом ", - рассказал В.Шелудько.

Эксперт отмечает, что некачественное перезатаривания ХСЗР и отсутствие действенного контроля за процессом со стороны контролирующих организаций значительно ухудшило проблему хранения ядохимикатов.

"Это наглядно подтвердило время, потому что на сегодня в результате низкого качества выполнения работ по перезатариванию, бесконтрольности сначала со стороны государственного управления экологии, а затем уже нового формирования- департамента экологии ОГА и экологической инспекции, отстранение от процессов надзора за этим процессом со стороны санитарно-эпидемиологических служб, природоохранной прокуратуры почти треть контейнеров, образно говоря, "потекла". Сами склады хранения контейнеров, не имея хозяина, разбитые и разграбленные, охрана отсутствует. Это, так сказать, видимая сторона этого действа и его последствий ", - сообщил В.Шелудько.

По словам эколога, невидимой стороной последствий условий хранения ядохимикатов является, прежде всего, загрязненная земля на этих территориях. Средства на обеззараживание, рекультивацию этих земель забрали и потрачены.

"Результаты анализа отобранных проб, выполненного специалистами областной СЭС и областного государственного проектного технологического центра охраны плодородия почв и качества продукции свидетельствуют следующее: на территории склада разъезд" срочно "на" обеззараженной "территории накопителя непригодные пестициды группы ДДТ обнаружены в концентрациях, превышающих ПДК в 136-235 раз, а ртутьсодержащих пестицидах в 28 раз.

В водозаборник грунтовых и осадочных вод без обеззараживания была сброшена вся металлическая тара, что привело к загрязнению территории площадью 225 кв.м на глубине более 2 метров с превышением ПДК пестицидами группы ДДТ в 34-37 раз, а по ртути в 23-28 раз .

На базе в Мирное проба почвы у потекшого контейнера показала превышение ПДК по пестицидам группы ДДТ в 68 раз. В почве у оставленной в то время металлической бочкотары превышение по содержанию пестицидов в сравнении с ПДК группы ДДТ составляют в 45 раз, по ртутьсодержащих в 4,7 раза ", - сообщил В.Шелудько.

По словам эксперта, любые конкретные действия по исправлению ситуации с момента выявления указанных нарушений (август 2003) до сих пор не ведутся.

Кроме того, в конце февраля активисты провели раскоп кургана, расположенного за бывшей оградой склада ядохимикатов "Облагрохима" "504" км вблизи села Солнечное. Во время раскопок установлено, что под слоем земли - примерно 15 см - содержится неизвестное химическое вещество, своим запахом очень напоминает печально известный дуст, или ДДТ.

"Лаборатория подтвердила, что действительно ДДТ в этой смеси превышает ПДК в 6,6 раза. Количество вещества, находящегося в кургане, надо считать, потому что длина насыпи - более 100 м, высота кургана - около 2 м, ширина у основания где 13 метров ", - рассказал В.Шелудько.

Эксперт подчеркнул, что за эти годы количество ХСЗР значительно уменьшилась за счет протекания ее в землю, воду, испарения, кражи. Никто из чиновников не взял на себя ответственность за содеянное и не ищет ответственных.

Напомним, в селе Томарино Херсонской области хранилось 200 бочек с ядохимикатами, оставленными в наследство от одного из сельхозпредприятий. В августе текущего года экоактивисты обнаружили, что 180 бочек с ядом исчезли. Председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев тогда пообещал разобраться с ситуацией.

Также напомним, Херсонская власть до сих пор не нашла пропавшие 180 бочек с ядохимикатами.

В общем, по оценкам экспертов, в Украине катастрофическая ситуация в экологии.

Особенно это касается сферы утилизации опасных отходов. В Украине нет ни законодательной базы, ни контроля со стороны государства. Лицензии на утилизацию опасных отходов выдаются "фирмам-бабочкам" вслепую, без проведения соответствующих проверок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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