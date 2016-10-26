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Небезпечні пестициди відправлятимуть на утилізацію за кордон — експерт

Небезпечні пестициди відправлятимуть на утилізацію за кордон — експерт

Київ • УНН

 • 8165 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В Україні немає підприємств, здатних утилізувати небезпечні пестициди. Про це повідомив голова правління Асоціації підприємств у сфері поводження із небезпечними відходами Кирило Косоуров на сторінці у Facebook, передає УНН.

У зв’язку з цим, за його словами, пошук вітчизняних підприємств, які б могли це зробити правомірно, — марна трата часу. Такий вид небезпечних відходів наразі можливо утилізувати лише за кордоном.

“Проведення тендерів на утилізацію пестицидів є абсолютним марнотратством часу та ресурсів. Справа в тому, що в Україні немає підприємств, здатних адекватно провадити таку діяльність.

Це обумовлено відсутністю відповідного обладнання.

Єдиним можливим сценарієм у поточній ситуації є транскордонне переміщення таких відходів з метою утилізації на європейських (чи інших країн) потужностях”, — пояснив він.

Нагадаємо, Мінприроди позбавило підприємство “Еко Нова” ліцензії на поводження з небезпечними відходами, зокрема пестицидами та гербіцидами. Відповідно до наказу міністра, ліцензію було анульовано на підставі акту про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії.

Як раніше повідомляв УНН, в Україні лише два підприємства мали ліцензії на утилізацію небезпечних пестицидів та гербіцидів. Обидва, за словами нардепа І.Рибака, отримали їх незаконно і не здійснювали згідно із законодавством свою діяльність. Більш того, через наявність в Україні таких підприємств, небезпечні пестициди та гербіциди не могли бути вивезені на утилізацію закордон (відповідно до вимог Базельської конвенції).

За даними Мінприроди, після анонсування перевірок, одне з цих підприємств добровільно відмовилось від ліцензії на утилізацію такого виду відходів, інше — “Еко Нова” — не пройшло перевірку ековідомства.

За даними правоохоронних органів, “Еко Нова” свого часу отримала ліцензію від Мінприроди на підставі сфальсифікованих даних і попри заперечення з боку місцевих жителів.

Загалом, за інформацією міністерства, із майже 300 утилізаторів небезпечних відходів лише близько 10 відповідають ліцензійним вимогам.

Екологи пов’язують таку ситуацію з видачею ліцензій на утилізацію небезпечних відходів “наосліп”, без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази ліцензійним вимогам.

Українські Національні Новини

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