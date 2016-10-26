Опасные пестициды будут отправлять на утилизацию за границу - эксперт

В связи с этим, по его словам, поиск отечественных предприятий, которые могли бы это сделать правомерно, - пустая трата времени. Такой вид опасных отходов пока возможно утилизировать только за границей.

"Проведение тендеров на утилизацию пестицидов является абсолютным расточительством времени и ресурсов. Дело в том, что в Украине нет предприятий, способных адекватно вести такую ​​деятельность.

Это обусловлено отсутствием соответствующего оборудования.

Единственным возможным сценарием в текущей ситуации является трансграничное перемещение таких отходов с целью утилизации на европейских (или других стран) мощностях ", - пояснил он.

Напомним, Минприроды лишило предприятие "Эко Нова" лицензии на обращение с опасными отходами, в том числе пестицидами и гербицидами. В соответствии с приказом министра, лицензия была аннулирована на основании акта об обнаружении недостоверности данных в документах, представленных субъектом хозяйствования вместе с заявлением о получении лицензии .

Как ранее сообщал УНН, в Украине только два предприятия имели лицензии на утилизацию опасных пестицидов и гербицидов. Оба, по словам нардепа И.Рыбака, получили их незаконно и не осуществляли согласно законодательству своей деятельности. Более того, из-за наличия в Украине таких предприятий, опасные пестициды и гербициды не могли быть вывезены на утилизацию за границу (в соответствии с требованиями Базельской конвенции).

По данным Минприроды, после анонсирования проверок, одно из этих предприятий добровольно отказалось от лицензии на утилизацию такого вида отходов, другое - "Эко Нова» - не прошло проверку эковедомства.

По данным правоохранительных органов, "Эко Нова" в свое время получила лицензию от Минприроды на основании сфальсифицированных данных и несмотря на возражения со стороны местных жителей.

Всего, по информации министерства, из почти 300 утилизаторов опасных отходов лишь около 10 соответствуют лицензионным требованиям.

Экологи связывают такую ​​ситуацию с выдачей лицензий на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензионных проверок на предмет соответствия материально-технической базы лицензионным требованиям.