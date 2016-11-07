В Хаджибеевском лимане Одесской области нашли отравленную рыбу - СМИ

ukru
15 марта, 19:03 • 113313 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161122 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134689 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127424 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111146 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104632 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100881 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 132813 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131072 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127749 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 46099 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 41471 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 72236 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 38016 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

13:01 • 32571 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 132813 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 132379 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 267976 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 297067 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 233121 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 21029 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 108410 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 131072 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114152 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131297 просмотра
Актуальное
В Хаджибеевском лимане Одесской области нашли отравленную рыбу - СМИ

В Хаджибеевском лимане Одесской области нашли отравленную рыбу - СМИ

Киев • УНН

 • 16975 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сотрудники лаборатории Одесского регионального центра стандартизации, метрологии и сертификации обнаружили дуст и пестициды в рыбе, выловленной в Хаджибеевском лимане. Об этом сообщает телеканал "Репортер", передает УНН.

По словам химика-аналитика лаборатории центра стандартизации Олеси Федорчук, были обнаружены три вида пестицидов, которые могут вызвать аллергические реакции, отравления и даже летальный исход.

"Были выявлены три вида пестицидов: гептохлор, который не допускается в пищевых продуктах. Также был обнаружен гексохлоран и ДДТ и метаболиты. Эти пестициды могут вызвать аллергические реакции, отравления, летальный исход, так как пестициды накапливаются", - рассказала она.

По данным СМИ, пестициды, скорее всего, в течение многих лет просачиваются в лиман с территории могильника дуста, что в районе села Алтестово.

"Недоочищенные выбросы провоцируют массовое цветение водорослей. Они могут вызвать специфический, гнилостный запах тины. Большое содержание водорослей в желудке рыбы может в некоторых случаях провоцировать аллергию и пищевые отравления, - пояснил ихтиолог, сотрудник Одесского экологического университета Сергей Хуторный.

Однако рыбаки каждый день собираются с удочками на берегу Хаджибея и выходят на рыбалку на лодках. Позже рыба с ярко выраженным запахом дуста появляется на лотках одесских рынков, где продается с небольшой скидкой, потому, что товар все-таки пользуется популярностью.

По данным СМИ, "крышуют" этот бизнес сотрудники рыбнадзора. Они патрулируют берег лимана и собирают по 50 гривен "платные" с каждого рыбака, который пришел на промысел. Инспекторы даже обещают им, что скоро рыбы в лимане станет еще больше.

По их словам, на зарыбление водоема карпами, карасями и толстолобиками в ноябре будет потрачено около двух миллионов гривен.

Напомним, по оценкам экспертов, в Украине катастрофическая ситуация в экологии.

Так, к примеру, в одном из населенных пунктов в Херсонской области хранилось около 200 бочек с ядом. Однако экологи и местные власти констатируют исчезновение 180 бочек.

По данным экологов ситуация, связанная с хранением ядохимикатов в Херсонской области находится в критическом состоянии, и никто из чиновников не занимается ее решением. В частности речь идет о том, что в результате некачественного перезатаривания пестицидов, почти треть из них на сегодняшний день протекает, загрязняя землю химикатами.

Как ранее сообщал УНН, в Украине накоплено более 312 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.

Также напомним, в Украине нет возможности утилизировать опасные пестициды.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы