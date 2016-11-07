В Хаджибеевском лимане Одесской области нашли отравленную рыбу - СМИ

По словам химика-аналитика лаборатории центра стандартизации Олеси Федорчук, были обнаружены три вида пестицидов, которые могут вызвать аллергические реакции, отравления и даже летальный исход.

"Были выявлены три вида пестицидов: гептохлор, который не допускается в пищевых продуктах. Также был обнаружен гексохлоран и ДДТ и метаболиты. Эти пестициды могут вызвать аллергические реакции, отравления, летальный исход, так как пестициды накапливаются", - рассказала она.

По данным СМИ, пестициды, скорее всего, в течение многих лет просачиваются в лиман с территории могильника дуста, что в районе села Алтестово.

"Недоочищенные выбросы провоцируют массовое цветение водорослей. Они могут вызвать специфический, гнилостный запах тины. Большое содержание водорослей в желудке рыбы может в некоторых случаях провоцировать аллергию и пищевые отравления, - пояснил ихтиолог, сотрудник Одесского экологического университета Сергей Хуторный.

Однако рыбаки каждый день собираются с удочками на берегу Хаджибея и выходят на рыбалку на лодках. Позже рыба с ярко выраженным запахом дуста появляется на лотках одесских рынков, где продается с небольшой скидкой, потому, что товар все-таки пользуется популярностью.

По данным СМИ, "крышуют" этот бизнес сотрудники рыбнадзора. Они патрулируют берег лимана и собирают по 50 гривен "платные" с каждого рыбака, который пришел на промысел. Инспекторы даже обещают им, что скоро рыбы в лимане станет еще больше.

По их словам, на зарыбление водоема карпами, карасями и толстолобиками в ноябре будет потрачено около двух миллионов гривен.

Напомним, по оценкам экспертов, в Украине катастрофическая ситуация в экологии.

Так, к примеру, в одном из населенных пунктов в Херсонской области хранилось около 200 бочек с ядом. Однако экологи и местные власти констатируют исчезновение 180 бочек.

По данным экологов ситуация, связанная с хранением ядохимикатов в Херсонской области находится в критическом состоянии, и никто из чиновников не занимается ее решением. В частности речь идет о том, что в результате некачественного перезатаривания пестицидов, почти треть из них на сегодняшний день протекает, загрязняя землю химикатами.

Как ранее сообщал УНН, в Украине накоплено более 312 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.

Также напомним, в Украине нет возможности утилизировать опасные пестициды.