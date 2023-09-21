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Срочно ликвидировать бункер с ядом призвали руководство Одесской ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Местные общины Одесской области обратились к руководителю областной администрации Олегу Киперу с просьбой утилизировать опасные отходы вблизи Хаджибейского лимана. Речь идет о бункере со 147 тоннами яда, который почти под открытым небом хранится там уже 45 лет, сообщает УНН.

Цитата

«Усатовская территориальная громада находится на побережье Хаджибейского лимана. На территории Дачненского сельского совета, в частности в с. Алтестово, которое в свою очередь находится на побережье Хаджибейского лимана, в настоящее время находятся токсичные запрещенные и непригодные к использованию химические средства защиты растений в количестве 147,0 тонн. Указанная ситуация может привести к загрязнению акватории Хаджибейского лимана и земельных ресурсов Усатовской территориальной общины, подземных вод и атмосферного воздуха территориальной общины.

Данная ситуация требует немедленного решения с целью недопущения необратимых последствий в случае наступления чрезвычайного положения, связанного с возможным протеканием запрещенных и непригодных к использованию пестицидов на территории близлежащих населенных пунктов и в воды Хаджибейского лимана, что мгновенно повлияет на состояние здоровья местных жителей, проживающих в том числе на побережье лимана, а также к необратимым последствиям на компоненты окружающей природной среды.

Следует отметить, что отходы пестицидов, попадая в организм человека, вызывают функциональные изменения центральной и периферической нервной системы, заболевания органов пищеварения (хронические гастриты, гепатиты, колиты, язвенная болезнь желудка), заболевания сердечно-сосудистой системы, острое отравление пестицидами может привести к смерти от остановки дыхания», - говорится в обращении громад на имя председателя Одесской ОВА Олега Кипера.

Детали

Заметим, что боязнь общины не надуманная. В 2016 году уже был инцидент, связанный с утечкой этого яда в лиман - тогда фиксировали массовое отравление рыбы. 

Однако сейчас ситуация осложняется военной агрессией рф, говорят в общинах Одесской области.

«Нападение агрессора российской федерации, сопровождающееся активными обстрелами и взрывами на территории Одесского региона, обусловливают острую необходимость во внедрении мероприятий по ликвидации последствий загрязнения токсичными запрещенными и непригодными к использованию пестицидами с территории Одесской области. Количество угроз во время войны возросло в разы. В частности, добавились новые вызовы вероятности загрязнения из-за российского терроризма, что вызывает риски воздействия на здоровье населения», - жалуются жители Одесской области.

Они надеются, что председатель Одесской ОВА Олег Кипер не останется в стороне от этой острой проблемы и поможет утилизировать яд.

Контекст

147 тонн ядохимикатов в селе Алтестово появились еще во времена советской власти в 1978 году, после того, как затонули на теплоходе «Моздок». Сейчас они хранятся там в мягких контейнерах «биг бег», которые вероятно уже давно протекают.

Украинские Национальные Новости

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