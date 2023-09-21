Срочно ликвидировать бункер с ядом призвали руководство Одесской ОВА

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«Усатовская территориальная громада находится на побережье Хаджибейского лимана. На территории Дачненского сельского совета, в частности в с. Алтестово, которое в свою очередь находится на побережье Хаджибейского лимана, в настоящее время находятся токсичные запрещенные и непригодные к использованию химические средства защиты растений в количестве 147,0 тонн. Указанная ситуация может привести к загрязнению акватории Хаджибейского лимана и земельных ресурсов Усатовской территориальной общины, подземных вод и атмосферного воздуха территориальной общины.

Данная ситуация требует немедленного решения с целью недопущения необратимых последствий в случае наступления чрезвычайного положения, связанного с возможным протеканием запрещенных и непригодных к использованию пестицидов на территории близлежащих населенных пунктов и в воды Хаджибейского лимана, что мгновенно повлияет на состояние здоровья местных жителей, проживающих в том числе на побережье лимана, а также к необратимым последствиям на компоненты окружающей природной среды.

Следует отметить, что отходы пестицидов, попадая в организм человека, вызывают функциональные изменения центральной и периферической нервной системы, заболевания органов пищеварения (хронические гастриты, гепатиты, колиты, язвенная болезнь желудка), заболевания сердечно-сосудистой системы, острое отравление пестицидами может привести к смерти от остановки дыхания», - говорится в обращении громад на имя председателя Одесской ОВА Олега Кипера.

Детали

Заметим, что боязнь общины не надуманная. В 2016 году уже был инцидент, связанный с утечкой этого яда в лиман - тогда фиксировали массовое отравление рыбы.

Однако сейчас ситуация осложняется военной агрессией рф, говорят в общинах Одесской области.

«Нападение агрессора российской федерации, сопровождающееся активными обстрелами и взрывами на территории Одесского региона, обусловливают острую необходимость во внедрении мероприятий по ликвидации последствий загрязнения токсичными запрещенными и непригодными к использованию пестицидами с территории Одесской области. Количество угроз во время войны возросло в разы. В частности, добавились новые вызовы вероятности загрязнения из-за российского терроризма, что вызывает риски воздействия на здоровье населения», - жалуются жители Одесской области.

Они надеются, что председатель Одесской ОВА Олег Кипер не останется в стороне от этой острой проблемы и поможет утилизировать яд.

Контекст

147 тонн ядохимикатов в селе Алтестово появились еще во времена советской власти в 1978 году, после того, как затонули на теплоходе «Моздок». Сейчас они хранятся там в мягких контейнерах «биг бег», которые вероятно уже давно протекают.