Бункер с ядом: Кипер пообещал разобраться с опасными отходами в Одесской области

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«Относительно 147 тонн опасных отходов, которые находятся в запущенном состоянии в области.

Вижу ваши многочисленные обращения с просьбой срочной утилизации. Понимаю как это важно и насущно, в частности в сегодняшних условиях.

В ближайшее время администрация примет решение и проинформирует об этом жителей Одесской области», - сообщил он.

Напомним

Местные громады Одесской области обратились к руководителю областной администрации Олегу Киперу с просьбой утилизировать опасные отходы вблизи Хаджибейского лимана. Речь идет о бункере со 147 тоннами яда, который почти под открытым небом хранится там уже 45 лет.