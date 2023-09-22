Бункер с ядом: Кипер пообещал разобраться с опасными отходами в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Одесская ОГА примет решение по опасным отходам, которые находятся в запущенном состоянии в области, в ближайшее время. Об этом в своем tg-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
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«Относительно 147 тонн опасных отходов, которые находятся в запущенном состоянии в области.
Вижу ваши многочисленные обращения с просьбой срочной утилизации. Понимаю как это важно и насущно, в частности в сегодняшних условиях.
В ближайшее время администрация примет решение и проинформирует об этом жителей Одесской области», - сообщил он.
Напомним
Местные громады Одесской области обратились к руководителю областной администрации Олегу Киперу с просьбой утилизировать опасные отходы вблизи Хаджибейского лимана. Речь идет о бункере со 147 тоннами яда, который почти под открытым небом хранится там уже 45 лет.