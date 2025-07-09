Возможны наводнения и оползни: на восточный Китай надвигается шторм «Данас»

Тропический шторм "Данас" в среду приблизился к восточным регионам Китая, вызвав ливни, объявления предупреждений о возможных внезапных наводнениях с последующими оползнями и закрытие школ и деловых центров. Шторм движется через промышленное сердце страны, известное своими высокотехнологичными предприятиями. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Китайские метеорологи призвали жителей оставаться дома, поскольку "Данас", ослабевший с тайфуна до тропического шторма после того, как унес жизни двух человек на Тайване, начал выливать значительное количество осадков, которые накопил над Южно-Китайским морем. Шторм сопровождается ветром скоростью около 50 км/ч и движется на юго-запад.

Ожидается, что "Данас" пройдет через провинции Чжэцзян и Фуцзянь в направлении Цзянси и Гуандун. В некоторых районах возможно выпадение до 300 мм осадков. Местные власти готовятся к поднятию уровня воды вдоль рек, впадающих в важные порты городов Фучжоу и Сямынь. Как сообщает государственное телевидение CCTV, морская администрация приостановила пассажирские перевозки по воде в регионе.

В Фучжоу школы были закрыты после введения чрезвычайного плана реагирования на наводнения и тайфуны.

Китай, вторая по величине экономика мира, все чаще сталкивается с экстремальными погодными условиями, которые метеорологи связывают с изменением климата. Ежегодные убытки могут достигать десятков миллиардов долларов из-за подтопления городов, задержек в судоходстве и потери сельскохозяйственных угодий.

В прошлом июле экономические потери от стихийных бедствий в Китае превысили 10 миллиардов долларов. Именно в это время обычно достигает пика сезон дождей.

После удара по плотно населенному западному побережью Тайваня 6 июля, где погибло двое и пострадало еще 630 человек, "Данас" ослаб, однако его остаточный циклон все еще может привести к серьезным последствиям в Китае. Урбанизация в регионе превратила большие площади земли в бетонные массивы, что затрудняет водоотведение.

Национальная метеослужба Китая сообщила, что шторм продвигается со скоростью 15–20 км/ч, что повышает риск сильных и даже экстремальных дождей по мере его задержки на внутренних территориях, где устаревшая инфраструктура не выдерживает нагрузки.

Ожидается, что обильные осадки продлятся как минимум до 15 июля.

Тем временем в провинциях Аньхой, Хубэй и Хунань, расположенных глубже в стране, сохраняется жара: температура держится на уровне около 37°C из-за влияния субтропического антициклона.

Китай объявил несколько предупреждений о жаре в одной части страны и о наводнениях в другой