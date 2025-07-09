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Можливі повені та зсуви: на схід Китаю насувається шторм "Данас"

Київ • УНН

 • 347 перегляди

Тропічний шторм "Данас" наблизився до східних регіонів Китаю, спричинивши зливи та попередження про повені. Шторм рухається через промислове серце країни, де очікується до 300 мм опадів.

Можливі повені та зсуви: на схід Китаю насувається шторм "Данас"

Тропічний шторм "Данас" у середу наблизився до східних регіонів Китаю, спричинивши зливи, оголошення попереджень про можливі раптові повені з подальшими зсувами та закриття шкіл і ділових осередків. Шторм рухається через промислове серце країни, відоме своїми високотехнологічними підприємствами. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Китайські метеорологи закликали мешканців залишатися вдома, оскільки "Данас", що послабшав з тайфуну до тропічного шторму після того, як забрав життя двох людей на Тайвані, почав виливати значну кількість опадів, які накопичив над Південно-Китайським морем. Шторм супроводжується вітром швидкістю близько 50 км/год і рухається на південний захід.

Очікується, що "Данас" пройде через провінції Чжецзян і Фуцзянь у напрямку Цзянсі та Гуандун. У деяких районах можливе випадання до 300 мм опадів. Місцева влада готується до підняття рівня води вздовж річок, що впадають у важливі порти міст Фучжоу та Сямень. Як повідомляє державне телебачення CCTV, морська адміністрація призупинила пасажирські перевезення по воді в регіоні.

У Фучжоу школи було закрито після введення надзвичайного плану реагування на повені та тайфуни.

Китай, друга за величиною економіка світу, дедалі частіше стикається з екстремальними погодними умовами, які метеорологи пов’язують зі зміною клімату. Щорічні збитки можуть сягати десятків мільярдів доларів через підтоплення міст, затримки в судноплавстві та втрату сільськогосподарських угідь.

Минулого липня економічні втрати від природних лих у Китаї перевищили 10 мільярдів доларів. Саме в цей час зазвичай досягає піку сезон дощів.

Після удару по щільно населеному західному узбережжю Тайваню 6 липня, де загинуло двоє та постраждало ще 630 людей, "Данас" ослаб, проте його залишковий циклон все ще може призвести до серйозних наслідків у Китаї. Урбанізація у регіоні перетворила великі площі землі на бетонні масиви, що ускладнює водовідведення.

Національна метеослужба Китаю повідомила, що шторм просувається зі швидкістю 15–20 км/год, що підвищує ризик сильних і навіть екстремальних дощів у міру його затримки на внутрішніх територіях, де застаріла інфраструктура не витримує навантаження.

Очікується, що рясні опади триватимуть щонайменше до 15 липня.

Тим часом у провінціях Аньхой, Хубей та Хунань, розташованих глибше в країні, зберігається спека: температура тримається на рівні близько 37°C через вплив субтропічного антициклону.

Китай оголосив кілька попереджень про спеку в одній частині країни та про паводки в іншій03.07.25, 18:53 • 1522 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

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Reuters
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