Можливі повені та зсуви: на схід Китаю насувається шторм "Данас"

Тропічний шторм "Данас" у середу наблизився до східних регіонів Китаю, спричинивши зливи, оголошення попереджень про можливі раптові повені з подальшими зсувами та закриття шкіл і ділових осередків. Шторм рухається через промислове серце країни, відоме своїми високотехнологічними підприємствами. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Китайські метеорологи закликали мешканців залишатися вдома, оскільки "Данас", що послабшав з тайфуну до тропічного шторму після того, як забрав життя двох людей на Тайвані, почав виливати значну кількість опадів, які накопичив над Південно-Китайським морем. Шторм супроводжується вітром швидкістю близько 50 км/год і рухається на південний захід.

Очікується, що "Данас" пройде через провінції Чжецзян і Фуцзянь у напрямку Цзянсі та Гуандун. У деяких районах можливе випадання до 300 мм опадів. Місцева влада готується до підняття рівня води вздовж річок, що впадають у важливі порти міст Фучжоу та Сямень. Як повідомляє державне телебачення CCTV, морська адміністрація призупинила пасажирські перевезення по воді в регіоні.

У Фучжоу школи було закрито після введення надзвичайного плану реагування на повені та тайфуни.

Китай, друга за величиною економіка світу, дедалі частіше стикається з екстремальними погодними умовами, які метеорологи пов’язують зі зміною клімату. Щорічні збитки можуть сягати десятків мільярдів доларів через підтоплення міст, затримки в судноплавстві та втрату сільськогосподарських угідь.

Минулого липня економічні втрати від природних лих у Китаї перевищили 10 мільярдів доларів. Саме в цей час зазвичай досягає піку сезон дощів.

Після удару по щільно населеному західному узбережжю Тайваню 6 липня, де загинуло двоє та постраждало ще 630 людей, "Данас" ослаб, проте його залишковий циклон все ще може призвести до серйозних наслідків у Китаї. Урбанізація у регіоні перетворила великі площі землі на бетонні масиви, що ускладнює водовідведення.

Національна метеослужба Китаю повідомила, що шторм просувається зі швидкістю 15–20 км/год, що підвищує ризик сильних і навіть екстремальних дощів у міру його затримки на внутрішніх територіях, де застаріла інфраструктура не витримує навантаження.

Очікується, що рясні опади триватимуть щонайменше до 15 липня.

Тим часом у провінціях Аньхой, Хубей та Хунань, розташованих глибше в країні, зберігається спека: температура тримається на рівні близько 37°C через вплив субтропічного антициклону.

Китай оголосив кілька попереджень про спеку в одній частині країни та про паводки в іншій