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Возможна фальсификация документов поставщиком продуктов питания для ВСУ: Минобороны обратилось в СБУ относительно проверки

Возможна фальсификация документов поставщиком продуктов питания для ВСУ: Минобороны обратилось в СБУ относительно проверки

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 13:01  •  4302 просмотра

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Минобороны Украины обратилось в СБУ относительно проверки возможных фальсификаций документов поставщиком продуктов для ВСУ. Выявлены признаки подделки сопроводительных документов на консервы, поставленные в воинскую часть в Сумской области.

Минобороны обратилось в СБУ относительно проверки возможных фальсификаций документов одним из поставщиков продуктов питания для ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны. 

Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Министерства обороны Украины обратилось в Службу безопасности Украины с официальным заявлением о возможной фальсификации сопроводительных документов одним из поставщиков продуктов питания для ВСУ

 - говорится в сообщении.  

Сообщается,  что это решение стало следствием недавнего журналистского расследования, которое выявило факт поставки некачественных продуктов питания в ВСУ. В связи с этим Министерство обороны инициировало проверку деятельности указанного поставщика.

По предварительным данным проверки, в августе 2024 года этот контрагент поставил в одну из воинских частей Сумской области консервы мясные стерилизованные «Свинина тушеная» с сопровождающими документами, которые имеют признаки возможной подделки. В частности, в пакет документов была включена копия протокола испытаний, который был аннулирован еще в феврале 2024 года

- информирует Минобороны.  

Министерство обороны Украины заявляет,  что подтверждает свою решимость в борьбе с коррупцией и фальсификацией, которые могут поставить под угрозу безопасность наших военных. Несмотря на это, Минобороны рассчитывает на детальное расследование ситуации.

БЭБ изъяло 4,7 млн евро наличных у бухгалтера поставщика продуктов для Минобороны9 августа 2024, 11:02 • 40941 просмотр

Как напоминает Минобороны, в 2025 году закупочное агентство Минобороны «Государственный оператор тыла» планирует испытать новую модель обеспечения питанием ВСУ, которая стартует как пилотный проект в нескольких областях и Киеве. Главная цель этой инициативы - повышение качества продуктов и эффективности процесса обеспечения.

Изменения коснутся финансовой модели взаимодействия с поставщиками, товарной модели и контроля качества. В частности, вся продукция будет проходить через распределительный центр, где специалисты ДОТ обеспечат дополнительный контроль качества.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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