Возможна фальсификация документов поставщиком продуктов питания для ВСУ: Минобороны обратилось в СБУ относительно проверки
Киев • УНН
Минобороны Украины обратилось в СБУ относительно проверки возможных фальсификаций документов поставщиком продуктов для ВСУ. Выявлены признаки подделки сопроводительных документов на консервы, поставленные в воинскую часть в Сумской области.
Минобороны обратилось в СБУ относительно проверки возможных фальсификаций документов одним из поставщиков продуктов питания для ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.
Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Министерства обороны Украины обратилось в Службу безопасности Украины с официальным заявлением о возможной фальсификации сопроводительных документов одним из поставщиков продуктов питания для ВСУ
Сообщается, что это решение стало следствием недавнего журналистского расследования, которое выявило факт поставки некачественных продуктов питания в ВСУ. В связи с этим Министерство обороны инициировало проверку деятельности указанного поставщика.
По предварительным данным проверки, в августе 2024 года этот контрагент поставил в одну из воинских частей Сумской области консервы мясные стерилизованные «Свинина тушеная» с сопровождающими документами, которые имеют признаки возможной подделки. В частности, в пакет документов была включена копия протокола испытаний, который был аннулирован еще в феврале 2024 года
Министерство обороны Украины заявляет, что подтверждает свою решимость в борьбе с коррупцией и фальсификацией, которые могут поставить под угрозу безопасность наших военных. Несмотря на это, Минобороны рассчитывает на детальное расследование ситуации.
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Как напоминает Минобороны, в 2025 году закупочное агентство Минобороны «Государственный оператор тыла» планирует испытать новую модель обеспечения питанием ВСУ, которая стартует как пилотный проект в нескольких областях и Киеве. Главная цель этой инициативы - повышение качества продуктов и эффективности процесса обеспечения.
Изменения коснутся финансовой модели взаимодействия с поставщиками, товарной модели и контроля качества. В частности, вся продукция будет проходить через распределительный центр, где специалисты ДОТ обеспечат дополнительный контроль качества.