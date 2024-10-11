Можлива фальсифікація документів постачальником продуктів харчування для ЗСУ: Міноборони звернулося до СБУ щодо перевірки
Київ • УНН
Міноборони України звернулося до СБУ щодо перевірки можливих фальсифікацій документів постачальником продуктів для ЗСУ. Виявлено ознаки підробки супровідних документів на консерви, поставлені до військової частини в Сумській області.
Міноборони звернулося до СБУ щодо перевірки можливих фальсифікацій документів одним із постачальників продуктів харчування для ЗСУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.
Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міністерства оборони України звернулося до Служби безпеки України з офіційною заявою про можливу фальсифікацію супроводжуючих документів одним із постачальників продуктів харчування для ЗСУ
Повідомляється, що це рішення стало наслідком нещодавнього журналістського розслідування, яке виявило факт постачання неякісних продуктів харчування до ЗСУ. У зв’язку з цим Міністерство оборони ініціювало перевірку діяльності зазначеного постачальника.
За попередніми даними перевірки, в серпні 2024 року цей контрагент поставив до однієї з військових частин Сумської області консерви м'ясні стерилізовані "Свинина тушкована" із супроводжуючими документами, які мають ознаки можливої підробки. Зокрема, до пакета документів була включена копія протоколу випробувань, який був анульований ще в лютому 2024 року
Міністерство оборони України заявляє, що підтверджує свою рішучість у боротьбі з корупцією та фальсифікацією, які можуть поставити під загрозу безпеку наших військових. Зважаючи на це, Міноборони розраховує на детальне розслідування ситуації.
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Як нагадує Міноборони, у 2025 році закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" планує випробувати нову модель забезпечення харчуванням ЗСУ, яка стартує як пілотний проєкт у кількох областях та Києві. Головна мета цієї ініціативи – підвищення якості продуктів та ефективності процесу забезпечення.
Зміни торкнуться фінансової моделі взаємодії з постачальниками, товарної моделі та контролю якості. Зокрема, вся продукція проходитиме через розподільчий центр, де фахівці ДОТ забезпечать додатковий контроль якості.