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Можлива фальсифікація документів постачальником продуктів харчування для ЗСУ: Міноборони звернулося до СБУ щодо перевірки

Київ • УНН

 • 14481 перегляди

Міноборони України звернулося до СБУ щодо перевірки можливих фальсифікацій документів постачальником продуктів для ЗСУ. Виявлено ознаки підробки супровідних документів на консерви, поставлені до військової частини в Сумській області.

Можлива фальсифікація документів постачальником продуктів харчування для ЗСУ: Міноборони звернулося до СБУ щодо перевірки

Міноборони звернулося до СБУ щодо перевірки можливих фальсифікацій документів одним із постачальників продуктів харчування для ЗСУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони. 

Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Міністерства оборони України звернулося до Служби безпеки України з офіційною заявою про можливу фальсифікацію супроводжуючих документів одним із постачальників продуктів харчування для ЗСУ

 - йдеться в повідомленні.  

Повідомляється,  що це рішення стало наслідком нещодавнього журналістського розслідування, яке виявило факт постачання неякісних продуктів харчування до ЗСУ. У зв’язку з цим Міністерство оборони ініціювало перевірку діяльності зазначеного постачальника.

За попередніми даними перевірки, в серпні 2024 року цей контрагент поставив до однієї з військових частин Сумської області консерви м'ясні стерилізовані "Свинина тушкована" із супроводжуючими документами, які мають ознаки можливої підробки. Зокрема, до пакета документів була включена копія протоколу випробувань, який був анульований ще в лютому 2024 року

- інформує Міноборони.  

Міністерство оборони України заявляє,  що підтверджує свою рішучість у боротьбі з корупцією та фальсифікацією, які можуть поставити під загрозу безпеку наших військових. Зважаючи на це, Міноборони розраховує на детальне розслідування ситуації.

БЕБ вилучило 4,7 млн євро готівки у бухгалтера постачальника продуктів для Міноборони09.08.24, 14:02 • 41382 перегляди

Як нагадує Міноборони, у 2025 році закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" планує випробувати нову модель забезпечення харчуванням ЗСУ, яка стартує як пілотний проєкт у кількох областях та Києві. Головна мета цієї ініціативи – підвищення якості продуктів та ефективності процесу забезпечення.

Зміни торкнуться фінансової моделі взаємодії з постачальниками, товарної моделі та контролю якості. Зокрема, вся продукція проходитиме через розподільчий центр, де фахівці ДОТ забезпечать додатковий контроль якості.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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