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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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БЭБ изъяло 4,7 млн евро наличных у бухгалтера поставщика продуктов для Минобороны

БЭБ изъяло 4,7 млн евро наличных у бухгалтера поставщика продуктов для Минобороны

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 11:02  •  16026 просмотра

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Детективы БЭБ обнаружили 4,7 млн евро неучтенной наличности у бухгалтера компании-поставщика продуктов для Минобороны в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов.

Детективы БЭБ в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов обнаружили и изъяли 4,7 млн евро неучтенной наличности в багажнике бухгалтера компании-поставщика продуктов для Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе Бюро, передает УНН.

В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обнаружили и изъяли более 4,7 млн евро неучтенной наличности. Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике  автомобиля

-говорится в сообщении.

Отмечается, что происхождение денег женщина объяснить не смогла.

 Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

По данным БЭБ, только в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн с НДС. (При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

 Таким образом и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Убытки, нанесенные бюджету, подтверждается соответствующим заключением аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ.

Детективы БЭБ провели обыски в помещениях группы компаний и по местам жительства фигурантов. Были изъяты документы и черновая бухгалтерия.

Несмотря на то, что обыски проводились с соблюдением всех норм действующего законодательства и никоим образом не препятствовали законной деятельности предприятия, его представители заявили о якобы давлении со стороны БЭБ, отметили в Бюро.

Напомним 
6 июля сообщалось, что детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области проводят обыски в офисах компаний, которые поставляют продукты питания для Министерства обороны Украины. Эти действия проводятся в рамках расследования уголовного дела, связанного с уклонением от уплаты налогов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ЭкономикаКриминал и ЧП
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