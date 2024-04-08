Воздушные Силы ВСУ: у россиян еще осталось около 7 самолетов А-50

У россиян, по данным разведки, еще осталось около 7 самолетов такого типа, которые они сейчас продолжают модернизировать. Об этом в эфире национального марафона рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает УНН.

Детали

"На самом деле сложно назвать остатками, поскольку нам удалось ликвидировать меньшую часть (самолетов А-50 - ред.). У россиян, по данным разведки, еще осталось около 7 самолетов такого типа, которые они сейчас продолжают модернизировать. У них были 2 модернизированных самолета, которые нам удалось их поразить. Но конечно, те самолеты, которые у них остались, они еще достаточно старые и очень сложно их использовать. (...) Поэтому потенциал у них есть, но вопрос в том, насколько быстро они смогут их подготовить (военных - ред.), поскольку достаточно много материалов и компонентов, которые требуют эти сложные самолеты, не используют и не изготавливают в россии. Вопрос, насколько быстро они смогут их восстановить, остается открытым. Мы доказали, что мы можем бороться с такими средствами", - сказал Евлаш.

Напомним

23 февраля стало известно, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50. Также 14 января Украина сбила российский самолет А-50 и самолет Ил-22 над Азовским морем.