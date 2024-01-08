Воздушные Силы сообщили о пуске ракет с Ту-22 и угрозе баллистики

Воздушные Силы ВСУ сообщили о пуске ракет с Ту-22м3 и угрозе баллистики для Кропивницкого, передает УНН.

"1. Хмельнитчина - в западном направлении! Угроза для Тернопольской области! 2. Черкасская - Винницкая область - в юго-западном направлении + Зафиксированы пуски ракет с Ту-22м3!", - говорится в первом сообщении ВС ВСУ.

Позже они добавили: "Баллистика - в направлении Кропивницкого!".

Напомним, по всей Украине объявлена воздушная тревога. СМИ сообщили, что в Днепре прогремели взрывы.

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