Повітряні Сили повідомили про пуск ракет з Ту-22 та загрозу балістики
Київ • УНН
Повітряні Сили України повідомляють про запуски ракет з Ту-22м3, попереджають про балістичні загрози для Кропивницького на тлі загальнонаціональної повітряної тривоги.
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуск ракет із Ту-22м3 та загрозу балістики для Кропивницького, передає УНН.
"1. Хмельниччина - в західному напрямку! Загроза для Тернопільської області! 2. Черкащина - Вінниччина - в південно-західному напрямку! + Зафіксовано пуски ракет із Ту-22м3!", - йдеться у першому повідомленні ПС ЗСУ.
Пізніше вони додали: "Балістика - в напрямку Кропивницького!".
Нагадаємо, по всій Україні оголошено повітряну тривогу. ЗМІ повідомили, що у Дніпрі пролунали вибухи.
Близько ворожих 10 ракет летять на захід - Львівська ОВА 08.01.24, 07:02 • 112974 перегляди