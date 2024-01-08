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Повітряні Сили повідомили про пуск ракет з Ту-22 та загрозу балістики

Повітряні Сили повідомили про пуск ракет з Ту-22 та загрозу балістики

Київ • УНН

 • 124715 перегляди

Повітряні Сили України повідомляють про запуски ракет з Ту-22м3, попереджають про балістичні загрози для Кропивницького на тлі загальнонаціональної повітряної тривоги.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуск ракет із Ту-22м3 та загрозу балістики для Кропивницького, передає УНН.

"1. Хмельниччина - в західному напрямку! Загроза для Тернопільської області! 2. Черкащина - Вінниччина - в південно-західному напрямку! + Зафіксовано пуски ракет із Ту-22м3!", - йдеться у першому повідомленні ПС ЗСУ.

Пізніше вони додали: "Балістика - в напрямку Кропивницького!".

Нагадаємо, по всій Україні оголошено повітряну тривогу. ЗМІ повідомили, що у Дніпрі пролунали вибухи.  

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Лілія Подоляк

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