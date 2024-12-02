Воздушные силы информируют об активности вражеских БпЛА в нескольких регионах Украины

ukenru
Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 101403 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 123855 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 139952 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 145312 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 139789 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 127772 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 113817 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 126210 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 132335 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 132079 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский назвал страны, которые до сих пор скептически относятся к приглашению Украины в НАТО

Зеленский назвал страны, которые до сих пор скептически относятся к приглашению Украины в НАТО

 • 19272 просмотра
ФСБ в Крыму выдала справочники без упоминаний об Украине

ФСБ в Крыму выдала справочники без упоминаний об Украине

 • 26412 просмотра
Зеленский раскрыл условия вступления Украины в НАТО и позицию относительно оккупированных территорий

Зеленский раскрыл условия вступления Украины в НАТО и позицию относительно оккупированных территорий

 • 21174 просмотра
ЕС предоставит в декабре Украине дополнительные 4,2 млрд евро для поддержки бюджета

ЕС предоставит в декабре Украине дополнительные 4,2 млрд евро для поддержки бюджета

 • 22742 просмотра
Зеленский раскрыл, почему не просит иностранные войска воевать в Украине

Зеленский раскрыл, почему не просит иностранные войска воевать в Украине

 • 20302 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 132562 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 130403 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 144030 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 154868 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 175087 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 86477 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 79642 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 100028 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 101505 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 100858 просмотра
Актуальное
Воздушные силы информируют об активности вражеских БпЛА в нескольких регионах Украины

Воздушные силы информируют об активности вражеских БпЛА в нескольких регионах Украины

Киев  •  УНН

 • 2074 просмотра

Read in English

Воздушные силы ВСУ сообщают о движении ударных БпЛА в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Житомирской и Тернопольской областях. ПВО в полной готовности, граждан просят находиться в укрытиях.

Зафиксировано движение вражеских беспилотных летательных аппаратов в нескольких регионах страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

- Сумщина: группа ударных БпЛА движется в Западном и юго-западном направлениях. 

- Черниговщина: беспилотники направляются на Киевщину. 

- Киевщина: БпЛА движутся в западном направлении. 

- Полтавщина: беспилотники движутся на юг. 

- Черкасская область (Восток): беспилотники движутся на Запад. 

- Житомирщина: группа ударных БпЛА курсирует на Запад. 

- Тернопольщина: беспилотники движутся на Ивано-Франковщину. 

Противовоздушная оборона находится в полной готовности. Граждан просят оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями от органов власти.

Массовое движение вражеских дронов зафиксировано сразу в шести областях Украины1 дек. 2024, 19:17 • 14970 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКиев
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
kievКиев