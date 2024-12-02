Воздушные силы информируют об активности вражеских БпЛА в нескольких регионах Украины
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщают о движении ударных БпЛА в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Житомирской и Тернопольской областях. ПВО в полной готовности, граждан просят находиться в укрытиях.
Зафиксировано движение вражеских беспилотных летательных аппаратов в нескольких регионах страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
- Сумщина: группа ударных БпЛА движется в Западном и юго-западном направлениях.
- Черниговщина: беспилотники направляются на Киевщину.
- Киевщина: БпЛА движутся в западном направлении.
- Полтавщина: беспилотники движутся на юг.
- Черкасская область (Восток): беспилотники движутся на Запад.
- Житомирщина: группа ударных БпЛА курсирует на Запад.
- Тернопольщина: беспилотники движутся на Ивано-Франковщину.
Противовоздушная оборона находится в полной готовности. Граждан просят оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями от органов власти.
Массовое движение вражеских дронов зафиксировано сразу в шести областях Украины1 дек. 2024, 19:17 • 14970 просмотров