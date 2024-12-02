Воздушные силы информируют об активности вражеских БпЛА в нескольких регионах Украины

Зафиксировано движение вражеских беспилотных летательных аппаратов в нескольких регионах страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

- Сумщина: группа ударных БпЛА движется в Западном и юго-западном направлениях.

- Черниговщина: беспилотники направляются на Киевщину.

- Киевщина: БпЛА движутся в западном направлении.

- Полтавщина: беспилотники движутся на юг.

- Черкасская область (Восток): беспилотники движутся на Запад.

- Житомирщина: группа ударных БпЛА курсирует на Запад.

- Тернопольщина: беспилотники движутся на Ивано-Франковщину.

Противовоздушная оборона находится в полной готовности. Граждан просят оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями от органов власти.

Массовое движение вражеских дронов зафиксировано сразу в шести областях Украины