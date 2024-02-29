Воздушные силы информируют о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске управляемых бомб с тактических самолетов в Донецкой области.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области, передает УНН.
российский БпЛA летит из Днепропетровской области в направлении Донецкой29 февраля 2024, 20:40 • 3279 просмотров
Воздушные силы информируют о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области
Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске управляемых бомб с тактических самолетов в Донецкой области.
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