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Воздушные силы информируют о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области

Воздушные силы информируют о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 20:45  •  2679 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске управляемых бомб с тактических самолетов в Донецкой области.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области, передает УНН.

российский БпЛA летит из Днепропетровской области в направлении Донецкой29 февраля 2024, 20:40 • 3279 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
donetskДонецк
Повітряні сили інформують про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині
Air Force informs about launch of guided aerial bombs by tactical aircraft in Donetsk region
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Воздушные силы информируют о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области

Военно-воздушные силы Украины сообщили о запуске управляемых бомб с тактических самолетов в Донецкой области.

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Воздушные силы информируют о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области

Палата представителей США приняла законопроект о краткосрочном бюджете для предотвращения шатдауна

Палата представителей США одобрила законопроект о временном продлении финансирования федеральных учреждений, чтобы предотвратить "шатдаун" в стране.

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Палата представителей США приняла законопроект о краткосрочном бюджете для предотвращения шатдауна

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Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении беспилотника, который летит из Днепропетровской области в направлении Донецкой.

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Российская армия обстреляла в четверг 10 общин в Сумской области, ранив одно гражданское лицо и повредив склады.

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Сумщина: армейцы рф совершили 27 обстрелов приграничья, есть травмированный

Выдавали справки уклонистам: в Виннице будут судить должностных лиц ТЦК

Преступную группу создал офицер отделения призыва ТЦК и СП, в нее вошли 2 члена военно-врачебной комиссии и один гражданский. Стоимость одной справки составляла 4 тыс. долларов США

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Выдавали справки уклонистам: в Виннице будут судить должностных лиц ТЦК

Командующий Сухопутных войск рассказал партнерам о потребностях Сил обороны

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Командующий Сухопутных войск рассказал партнерам о потребностях Сил обороны

Зафиксирован вражеский беспилотник над южной частью Павлограда

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении беспилотного летательного аппарата в южной части города Павлоград Днепропетровской области.

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46 новых образцов вооружения для ВСУ с начала года ввели в эксплуатацию, отечественный ОПК наращивает производство

За первые два месяца 2024 года Украина кодифицировала и утвердила 46 новых образцов вооружения и военной техники отечественной разработки, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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46 новых образцов вооружения для ВСУ с начала года ввели в эксплуатацию, отечественный ОПК наращивает производство

В Киеве на более чем месяц перекроют движение на съезде с улицы Дегтяревской

С 1 марта по 5 апреля на пересечении улиц Дегтяревской и Александра Довженко в Киеве будет перекрыто движение транспорта в связи с реконструкцией транспортной развязки.

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В Киеве на более чем месяц перекроют движение на съезде с улицы Дегтяревской

На Харьковщине принудительно эвакуируют семьи с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад

Председатель Харьковской областной военной администрации объявил, что семьи с детьми, проживающие в 18 прифронтовых селах Великобурлукской и Ольховатской громад, будут принудительно эвакуированы из-за опасности от постоянных российских обстрелов.

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На Харьковщине принудительно эвакуируют семьи с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад