российский БпЛA летит из Днепропетровской области в направлении Донецкой

46 новых образцов вооружения для ВСУ с начала года ввели в эксплуатацию, отечественный ОПК наращивает производство

За первые два месяца 2024 года Украина кодифицировала и утвердила 46 новых образцов вооружения и военной техники отечественной разработки, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года.