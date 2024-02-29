российский БпЛA летит из Днепропетровской области в направлении Донецкой
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении беспилотника, который летит из Днепропетровской области в направлении Донецкой.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают об обнаружении беспилотника, пролетевшего с Днепропетровщины в направлении Донецкой области. Передает УНН.
Зафиксирован вражеский беспилотник над южной частью Павлограда29 февраля 2024, 20:05 • 9539 просмотров
российский БпЛA летит из Днепропетровской области в направлении Донецкой
Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении беспилотника, который летит из Днепропетровской области в направлении Донецкой.
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