Зафиксирован вражеский беспилотник над южной частью Павлограда
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении беспилотного летательного аппарата в южной части города Павлоград Днепропетровской области.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о БпЛА в южной части Павлограда Днепропетровской области, передает УНН.
Воздушные силы предупреждают об усилении российской воздушной активности на востоке и северо-востоке29 февраля 2024, 06:07 • 24451 просмотр
Зафиксирован вражеский беспилотник над южной частью Павлограда
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении беспилотного летательного аппарата в южной части города Павлоград Днепропетровской области.
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