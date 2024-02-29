Зафиксирован вражеский беспилотник над южной частью Павлограда

"рф явно расширяет войну": в ОП сделали заявление на фоне выступления путина

Подоляк предупредил европейцев, что они стоят перед выбором между ускорением помощи Украине для быстрой победы над российской агрессией или продолжением попыток успокоить россию путем переговоров, рискуя при этом, что ее армия продвинется на их собственную территорию.