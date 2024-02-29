Зафиксирован вражеский беспилотник над южной частью Павлограда

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  146959 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  160214 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  154767 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
28.02.24  •  152629 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
28.02.24  •  144840 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зафиксирован вражеский беспилотник над южной частью Павлограда

Зафиксирован вражеский беспилотник над южной частью Павлограда

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 20:05  •  9562 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении беспилотного летательного аппарата в южной части города Павлоград Днепропетровской области.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о БпЛА в южной части Павлограда Днепропетровской области, передает УНН.

Воздушные силы предупреждают об усилении российской воздушной активности на востоке и северо-востоке29 февраля 2024, 06:07 • 24451 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
dneprДнепр
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Зафіксовано ворожий безпілотник над південною частиною Павлограда
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Зафиксирован вражеский беспилотник над южной частью Павлограда

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении беспилотного летательного аппарата в южной части города Павлоград Днепропетровской области.

Война •   •  9562 просмотра
Зафиксирован вражеский беспилотник над южной частью Павлограда

46 новых образцов вооружения для ВСУ с начала года ввели в эксплуатацию, отечественный ОПК наращивает производство

За первые два месяца 2024 года Украина кодифицировала и утвердила 46 новых образцов вооружения и военной техники отечественной разработки, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Война •   •  8489 просмотра
46 новых образцов вооружения для ВСУ с начала года ввели в эксплуатацию, отечественный ОПК наращивает производство

В Киеве на более чем месяц перекроют движение на съезде с улицы Дегтяревской

С 1 марта по 5 апреля на пересечении улиц Дегтяревской и Александра Довженко в Киеве будет перекрыто движение транспорта в связи с реконструкцией транспортной развязки.

Общество •   •  11420 просмотра
В Киеве на более чем месяц перекроют движение на съезде с улицы Дегтяревской

На Харьковщине принудительно эвакуируют семьи с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад

Председатель Харьковской областной военной администрации объявил, что семьи с детьми, проживающие в 18 прифронтовых селах Великобурлукской и Ольховатской громад, будут принудительно эвакуированы из-за опасности от постоянных российских обстрелов.

Общество •   •  13465 просмотра
На Харьковщине принудительно эвакуируют семьи с детьми из 18 сел Великобурлукской и Ольховатской громад

Минобороны Украины выиграло международный арбитраж на почти 19 миллионов гривен

Международный арбитражный суд присудил Министерству обороны Украины более 491 000 долларов США после того, как иностранные поставщики нарушили контракты, нарушив сроки поставки товаров украинским военным.

Война •   •  13929 просмотра
Минобороны Украины выиграло международный арбитраж на почти 19 миллионов гривен

Командовал захватом аэродрома "Бельбек" и Штаба ВМС ВСУ: будут судить командира "Самообороны Севастополя"

Прокуратура предъявила обвинение руководителю незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" за захват правительственных зданий и содействие российской оккупации Крыма в 2014 году.

Политика •   •  14755 просмотра
Командовал захватом аэродрома "Бельбек" и Штаба ВМС ВСУ: будут судить командира "Самообороны Севастополя"

армия рф сбросила авиабомбу на село в Донецкой области: ранены три человека

россияне атаковали село Щербиновка Бахмутского района. В результате российского авиаудара ранены три человека, также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Война •   •  14590 просмотра
армия рф сбросила авиабомбу на село в Донецкой области: ранены три человека

"рф явно расширяет войну": в ОП сделали заявление на фоне выступления путина

Подоляк предупредил европейцев, что они стоят перед выбором между ускорением помощи Украине для быстрой победы над российской агрессией или продолжением попыток успокоить россию путем переговоров, рискуя при этом, что ее армия продвинется на их собственную территорию.

Война •   •  16929 просмотра
"рф явно расширяет войну": в ОП сделали заявление на фоне выступления путина

Байден хочет, чтобы страны G7 подготовили план использования конфискованных активов рф до следующего саммита - СМИ

Белый дом хочет, чтобы страны G7 подготовили предложения по конфискации российских активов, чтобы помочь финансировать бюджет Украины и потребности в восстановлении до следующего саммита G7 в июне.

Война •   •  20409 просмотра
Байден хочет, чтобы страны G7 подготовили план использования конфискованных активов рф до следующего саммита - СМИ

Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ, на должность назначили Владимира Карпенко

Президент Зеленский сменил командующего Тыловых войск Вооруженных Сил Украины, назначив на эту должность Владимира Карпенко.

Война •   •  66418 просмотра
Зеленский сменил командующего Сил логистики ВСУ, на должность назначили Владимира Карпенко