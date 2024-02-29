Воздушные силы предупреждают об усилении российской воздушной активности на востоке и северо-востоке

Международный форум в Киеве обсудит роль культуры в условиях российского вторжения в Украину

VII Международный форум "Креативная Украина" - Rethinking. Culture" соберет в Киеве чиновников, экспертов, креативных предпринимателей, художников и журналистов, чтобы обсудить, как культура и креативные индустрии могут помочь Украине во время военного конфликта.