Повітряні сили попереджають про посилення російської повітряної активності на сході та північному сході
Київ • УНН
Повітряні сили попередили про посилення російської повітряної активності на сході та північному сході країни.
Повітряні сили Збройних Сил України повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямку, передає УНН.
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Активність ворожої тактичної авіації на східному та північно-східному напрямку!
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