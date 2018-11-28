Военное положение: прокурорам приказали подготовиться и запастись платочками

Следовательно, в случае, если будет объявлено срочный сбор, то прокуроры должны иметь при себе: паспорт; рубашки (блузки) - 2 штуки; одежду по сезону, нательное белье - 2 пары; носки (чулки) - 2-3 пары; спортивный костюм - 1 штука; носовые платочки - 5-6 единиц; полотенца - 2 единицы; туалетные принадлежности (мыло, зубная щетка, зубная паста, одеколон и др.) бритвенные принадлежности; щетка для одежды и обуви, крем для обуви; набор пуговицы, нитки, иглы чашка, тарелка, ложка, вилка, нож, термос; карманный фонарик (батарейки к нему), свечи, спички; сухой паек на двое суток; деньги из расчета на две недели; письменные принадлежности.

Набор может несколько меняться. Хранить его следует на рабочем месте в сумке или портфеле размером не более 60 на 40 см.

Как сообщал УНН, 28 ноября "Урядовый курьер" опубликовал правильный указ о введении военного положения в 10 областях Украины на 30 суток.

Напомним, 27 ноября "Урядовый курьер" ошибочно напечатал отмененный указ № 390 о военном положении на 60 суток с 26 ноября. В правительстве пообещали, что объявление об опровержении будет напечатано.

Также напомним, 28 ноября закон об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" подписан председателем Верховной Рады Андрем Парубием и отправлен на подпись Президенту Петру Порошенко. Закон о утверждения указа Президента "О введении военного положения в Украине" принят Верховной Радой 26 ноября, после длительных консультаций, но только на 30 дней и в отдельных областях, хотя предлагалось введение военного положения на 60 суток.

Согласно обнародованному на сайте ВР текстом доработанного проекта закона, указ Президента Украины от 26 ноября 2018 № 393 "О введении военного положения в Украине" утверждается с оговоркой относительно его введения в 10 областях.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 человека - трое раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, не известны. Часть из военных осудил подконтрольный РФ "суд" в оккупированном Крыму.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

Президент Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине".