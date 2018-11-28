Воєнний стан: прокурорам наказали підготуватися та запастись хусточками

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Співробітники прокуратури отримали інструкцію з набором речей, що треба мати при собі у випадку сигналу "Оголошено збір". В розпорядженні УНН опинився такий перелік.

Отже, у випадку, якщо буде оголошено терміновий збір, то прокурори повинні мати при собі: паспорт; сорочки (блузки) – 2 штуки; одяг по сезону, натільна білизна – 2 пари; шкарпетки (панчохи) – 2-3 пари; спортивний костюм – 1 штука; носові хусточки – 5-6 одиниць; рушники – 2 одиниці; туалетне приладдя (мило, зубна щітка, зубна паста, одеколон та ін.); приладдя для гоління; щітка для одягу та взуття, крем для взуття; набір ґудзики, нитки, голки; чашка, тарілка, ложка, виделка, ніж, термос; кишеньковий ліхтарик (батарейки до нього), свічки, сірники; сухий пайок на дві доби; гроші з розрахунку на два тижні; письмове приладдя.

Набір може дещо змінюватися. Зберігати його слід на робочому місці у сумці чи портфелі розміром не більше 60 на 40 см.

Як повідомляв УНН, 28 листопада “Урядовий кур’єр” опублікував правильний указ про запровадження воєнного стану в 10 областях України на 30 діб.

Нагадаємо, 27 листопада “Урядовий кур’єр” помилково надрукував скасований указ № 390 про воєнний стан на 60 діб з 26 листопада. В уряді пообіцяли, що оголошення про спростування буде надруковано.

Також нагадаємо, 28 листопада закон про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” підписано головою Верховної Ради Андрієм Парубієм і відправлено на підпис Президенту Петру Порошенку. Закон про затвердження указу Президента “Про введення воєнного стану в Україні” ухвалено Верховною Радою 26 листопада, після кількагодинних консультацій, але лише на 30 днів та в окремих областях, хоча пропонувалося введення воєнного стану на 60 діб.

Згідно з оприлюдненим на сайті ВР текстом доопрацьованого проекту закону, указ Президента України від 26 листопада 2018 року № 393 “Про введення воєнного стану в Україні” утверджується з застереженням щодо його введення у 10 областях.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи — троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі. Частину з військових засудив підконтрольний РФ “суд” в окупованому Криму.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

Президент Порошенко підписав закон про затвердження указу “Про введення воєнного стану в Україні”.

— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 28 ноября 2018 г.

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