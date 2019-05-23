Военные действия на Донбассе угрожают экологической катастрофой всей Европе - Ельченко

КИЕВ. 23 мая. УНН. Военные действия на Донбассе угрожают беспрецедентной экологической катастрофой не только в Украине, но и всей Европе. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на открытых дебатах в Совбезе ООН "Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте", передает УНН со ссылкой на Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке.