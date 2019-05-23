Україна - Радбезу ООН: відповідальність за воєнні злочини має стати “новою нормою”

КИЇВ. 23 травня. УНН. Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко звернувся до Ради Безпеки ООН під час відкритих дебатів щодо захисту цивільних осіб в збройному конфлікті. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог Постійного представництва України при ООН у Twitter.