Україна - Радбезу ООН: відповідальність за воєнні злочини має стати “новою нормою”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко звернувся до Ради Безпеки ООН під час відкритих дебатів щодо захисту цивільних осіб в збройному конфлікті. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог Постійного представництва України при ООН у Twitter.
“Відповідальність за воєнні злочини, порушення міжнародного гуманітарного права, порушення та зловживання правами людини повинні стати “новою нормою”, — заявив Єльченко.
Раніше Україна звернулась до Радбезу ООН щодо російських паспортів на Донбасі.
Крім того, днями Єльченко надіслав голові Радбезу ООН лист-роз'яснення щодо "мовного закону".